الطالع الفلكى الأحد 29/8/2021..الأعمَال الخَيْرِيَّة!









*القمر فى الرّبع الثّالث ، القمر فى الثّور ، ويدخل الجَوْزَاء فى السّادسة و41 دقيقة مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

**فلكياً/هندياً: القمر فى الحَمَلْ ، ويدخل الثّور فى السّادسة و50 دقيقة صباح اليوم بتوقيت القاهرة.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج العذراء من 23 أغسطس - 22 سبتمبر.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج الأسد من 16 أغسطس - 16 سبتمبر.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة الطّرْفَة من 24 أغسطس - 5 سبتمبر.





اليوم 23 مِسْرِى قبطى ، 29 آب رُومى ، 21 مُحَرَّم ، ميمُون للغاية ،يومٌ مُكرّس فى ثقافة قدماء المصريين للدّعاء لله تَعَالى لحماية النّساء والأمّهات.





قال الحكيم المصرى: - جَبَرت خاطر طفل يتيم ، الحَسَنَة بِعَشْرَةْ أمثالها يا مُصطفى.(محمُود فرج من فيلم الفانُوس السّحرى-1960)





*القمر فى الثّور "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





مولود اليوم النجم الأميريكى

الرّاحل مايكل جاكسون من مواليد بُرج العذراء المعروف بين الأبراج بالأعمال الخيرية ، قام بشراء شامبانزى من مُختبر للتجارب العلميّة لإنقاذه من التجارب (القرد المُسمّى بابلز رافقه فى أسفاره) كما حوّل مزرعته نفرلاند فى سانت باربراه كالفورنيا لمُستعمرة لإيواء الحيوانات وتوفيرالرّعاية الطبيّة لطفل مريض باللوكيميا/سرطان الدّم فى منزله ، بعد وفاة مايكل فى 25 يونيو 2009 إعترف أحد الأطفال باتهامه لجاكسون زُوراً بجريمة تحرّش لإبتزازه مالياً وأنه بريئ ، هذه هى الأسماء المُسَاويَة للقِيَم الحسابيّة لإسم مايكل جوزيف جاكسون و الشهرة مايكل جاكسون مع التنبيه أنها لا تُعبرعن صفات تتواجد فيه بالضرورة لكنها نتيجة لعمليات حسابيّة رياضيّة لا أكثر.





(قمريُشعّ بشدّة)،(قوّة مُدهشة)،(آمالٌ عظيمة)،(مِعْطَاء بالفطرة)،(أضواء الشهرة) ،(برج بابل)،(هيئة هائجة)،(ألعاب ناريّة)،(يكره الكسل بشدّة)،(أحبّكُم جميعاً).









*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: بعض الأشخاص يمرضون إن ركنو للمكوث فى المنزل وأنت منهم ، النشاط والحركة مفيدان لحمايتك من الأمراض والدّيون.





برج الثور: الحَدَسْ أوالشّعور بالقلق من شخص أو مشروع دون سبب واضح يجعل من الضرورى التوقف عن الإستمرار فيه حتى إشعارٍ آخر، أوالتخلى عنه.





برج الجوزاء: إحتماليّة لبعض القروش الزيادة أمام أحد محلات مُستحضرات التجميل تدفعها بامتعاض مع إبتسامة باهتة ،والبضاعة بالتأكيد لا تخصك.





برج السّرطان: نشاط مُكثف على هاتفك النقّال مع شبكة معارفك فى العمل والعائلة ، لا تستهن بمكالمة هاتفية قد تكون سبباً لباب الرزق لك فى مكان جديد.





برج الأسد: السّيطرة على المواقف المحرجة يُسمّى علم إدراة المشكلات، إن لم تتمكن من حل المشلكة فحاول قدرإمكانك تخفيض آثارها السيئة لأقل حدّ ممكن.

برج العذراء: أنت مدعوّ لتأمين نفسك من حماقات الآخرين بعدم تفويضهم بأداء عملك والتى قد تورطك فى مشاكل وظيفيّة ، ماحكّ جلدك مثل ظفرك.





برج الميزان: النجاح لا يُقدم على طبق من فضة ، ضاعف جهدك المبذول حتى تحقق تقدماً مهما كان صغيراً، إنجِزْ القليل لكن إنْجِزْه بإتقان.





برج العقرب: تصفح الشبكة العنكبوتية قد يُلهمك بفكرة تكون باب رزق جديد لك، لا تستهن بالأفكار البسيطة فكلنا وُلِدنا صغاراً، وكذلك المشاريع العملاقة.





برج القوس: أسوأ الأعداء صديق إنقلب عدوّاً لمعرفته بدقائق حياتك ،وفّر على نفسك تلك الدّراما واقفل فمك والذى ليس مجهوداً شاقاً.





برج الجدى: الشخص الأكثر عبوساً فى وجهك قد تفاجأ بأنه حليفك المُخلص ، ما محبّة إلا بعد عداوة مَثَلْ قابل للتحقق اليوم ، لكن لايعنى أن تُعطى الأمان للجميع.





برج الدّلو: إن أردت أن تُطاع فأمر بما يُستطاع ، مقولة عليك تطبيقها حتى لاتُفاجأ بنفور شديد أو ردّ خشن من الآخرين.





برج الحوت: الأوراق النقدية اللامعة قد تجدها تتدفق فى كف يدك مثل شلال المياه ، لا تنْسَ تقديم الشكر لله تَعَالى ثم إعانة فقير محتاج بمُساعدة مُحترمة.