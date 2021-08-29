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انخفاض كبير.. مفاجأة عن نسبة القبول بكليات الطب والصيدلة هذا العام

الأحد 29/أغسطس/2021 - 12:11 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
كشف الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، الحد الأدنى للقبول بكليات الطب لطلاب شعبة علمي علوم بالمرحلة الأولى للقبول بالجامعات.

وقال "عبدالغفار"، خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن نتائج تنسيق المرحلة الأولى للجامعات، إن الحد الأدنى للقبول بكليات الطب على مستوى الجمهورية بلغ 372 درجة بما يعادل 90.7%، وذلك مقابل 404 درجة بما يعادل 98.5% العام الماضي، حيث وصل معدل الانخفاض في الحد الأدنى للقبول بالطب هذا العام عن العام الماضي 32 درجة بما يعادل 7.8%.

وأوضح أن الحد الأدنى للقبول بكلية طب الأسنان هذا العام وصل إلى 370 درجة بنسبة مشوية 90.2%، مقابل 403.5 درجة، بينما بلغ الحد الادنى للقبول بكلية العلاج الطبيعي 364 درجة بما يعادل 88.5%، وبلغ الحد الأدنى للقبول بكلية الصيدلة 363 درجة بما يعادل 88.5%.

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نسب القبول مصر كليات الطب الصيدلة الجامعات أخبار مصر

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