بالأسود رانيا منصور تبهر متابعيها بأحدث ظهور لها عبر "إنستجرام"

تحرص الفنانة رانيا منصور على التواصل الدائم مع متابعيها وذلك من خلال نشر صور وفيديوهات خاصة بها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



نشرت الفنانة رانيا منصور صور لها ظهرت وهي ترتدي بلوزة باللون الأسود وبنطلون باللون النبيتي، وتركت شعرها مسندلاً، ونسقت مع إطلالتها مكياجًا بالألوان الهادئة فزادها ذلك جمالاً.



يذكر أن آخر أعمال رانيا منصور مسلسل "أسود فاتح" الذي تم عرضه مؤخراً عبر قناة mbc مصر الفضائية، وهو من بطولة هيفاء وهبي ومعتصم النهار وأحمد فهمي وشريف سلامة وروجينا ونانسي صلاح وصبري فواز وفراس سعيد وناصر سيف، من تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل.