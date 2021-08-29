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بهذه الطريقة.. محمد عساف يعلن إصابته بكورونا مرتين

الأحد 29/أغسطس/2021 - 01:25 م
بوابة الفجر
آيه عبد العزيز
أعلن المطرب الفلسطيني محمد عساف، عن إصابته بفيروس كورونا مرتين، مشيرًا إلى أن المرة الثانية كانت في شهر 7 الماضي، متمنياً العودة إلى عمله بقوة بعد شفائه.

وتحدث محمد عساف خلال لقائه في برنامج et بالعربي،قائلاً :" أنا أصبت بفيروس كورونا مرتين، ولسه تعبان شوية بالصدر بس بحاول ارتاح، كان عندي امبارح بروفة وكنت تعبان، والكورال غنى بدلًا مني كثيرًا، ولكن الحمد لله اليوم أحسن ومحضر حالي كتير منيح". 

تابع محمد عساف قائلًا:" أمنيتي أرجع أكثر للشغل؛ لإن عام 2020، وبداية 2021 كانت صعبة، لأن جائحة كورونا أصبحت جزء من حياتنا". 


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