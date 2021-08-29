الكشف على480 مواطنا في قافلة "عينك في عينينا" ببني سويف

تلقى الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، تقريرا بشأن نتائج أعمال القافلة الطبية لعلاج أمراض العيون ومكافحة مسببات العمى، والتي تم تنفيذها أمس بقرية الحمام مركز ناصر، ضمن مبادرة "عينك في عيننا" تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء واشراف وزارة التضامن الاجتماعى، فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية، وتحت مظلة المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.



حياة كريمة

وتبين من التقرير الذي أعده "محمد جبر" معاون المحافظ، والذي كلفه المحافظ بمتابعة سير العمل في القافلة، التي نظمتها مؤسسة صناع الخير وأوركيديا للصناعات الدوائية ضمن جهود تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" أنه تم توقيع الكشف على 483 حالة عيون لأهالي قرية الحمام والقرى المجاورة وتوابعها، وصرف أدوية لعدد 302 حالة، فيما تم تشخيص 201 حالة بحاجة لنظارات طبية سيتم تسليمها لهم قريبًا، بجانب تشخيص 76 حالة تستلزم التدخل الجراحي وإجراء عمليات، وذلك بحضور على يوسف رئيس مركز ومدينة ناصر، الدكتور محمد عبدالجليل مدير إدارة المشروعات بمؤسسة صناع الخير.



محافظ بني سويف

وقد أكد "جبر" خلال تفقده للقافلة حرص الجهات المشاركة فى تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالوصول بالخدمات الطبية ذات الجودة إلى أهالى القري المستهدفة والتعاون التام بين الجميع من أجل وصول تلك الخدمات إلى مستحقيها، مشيرًا إلى المتابعة المستمرة من قبل المحافظ "د.محمد هاني غنيم" للجهود المبذولة فى إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية وأن كافة الجهات التنفيذية تقدم كل الدعم لإنجاح جهود تنفيذ مبادرة حياة كريمة على الأرض، حيث قدمت قافلة قرية الحمام خدمات توقيع الكشف على العيون وتوزيع الأدوية وتشخيص الاحتياج إلى نظارات طبية تمهيدا لتسلميها للأهالى قريبا وتشخيص الاحتياج إلى جراحات العيون لإجراءها قريبا أيضا وأن كل هذه الخدمات تقدم بالمجان تماما.



محاربة العمى

أشار الدكتور محمد عبدالجليل مدير المشروعات بصناع الخير إلى أن تعاون صناع الخير وأوركيديا للصناعات الدوائية يرتكز على تنفيذ الشق الطبى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة بتنظيم القوافل ذات الجودة فى مجال محاربة العمى، والذي أثمر "حتى الآن" عن توقيع الكشف على الآف من الأهالى فى قرى المبادرة فى المحافظات المختلفة، وأن أهالى محافظة بنى سويف بشكل خاص قد استفادوا من تنفيذ عدد من القوافل داخل عدد من قرى بني سويف، منوها إلى استمرار التعاون بين مؤسسة صناع الخير وأوركيديا فى تقديم الخدمات الطبية الشاملة ذات الجودة والمجانية لمواطني المحافظة.



