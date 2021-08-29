Advertisements

الكشف على480 مواطنا في قافلة "عينك في عينينا" ببني سويف

الأحد 29/أغسطس/2021 - 01:13 م
محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف
محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف
احمد فتحي الدسوقي
تلقى الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، تقريرا بشأن نتائج أعمال القافلة الطبية لعلاج أمراض العيون ومكافحة مسببات العمى، والتي تم تنفيذها أمس بقرية الحمام مركز ناصر، ضمن مبادرة "عينك في عيننا" تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء واشراف وزارة التضامن الاجتماعى، فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية، وتحت مظلة المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

حياة كريمة
 وتبين من التقرير الذي أعده "محمد جبر" معاون المحافظ، والذي كلفه المحافظ بمتابعة سير العمل في القافلة، التي نظمتها مؤسسة صناع الخير وأوركيديا للصناعات الدوائية ضمن جهود تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" أنه تم توقيع الكشف على 483 حالة عيون لأهالي قرية الحمام والقرى المجاورة وتوابعها، وصرف أدوية لعدد 302 حالة، فيما تم تشخيص 201 حالة بحاجة لنظارات طبية سيتم تسليمها لهم قريبًا، بجانب تشخيص 76 حالة تستلزم التدخل الجراحي وإجراء عمليات، وذلك بحضور على يوسف رئيس مركز ومدينة ناصر، الدكتور محمد عبدالجليل مدير إدارة المشروعات بمؤسسة صناع الخير.

محافظ بني سويف
 وقد أكد "جبر" خلال تفقده للقافلة حرص الجهات المشاركة فى تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالوصول بالخدمات الطبية ذات الجودة إلى أهالى القري المستهدفة والتعاون التام بين الجميع من أجل وصول تلك الخدمات إلى مستحقيها، مشيرًا إلى المتابعة المستمرة من قبل المحافظ "د.محمد هاني غنيم" للجهود المبذولة فى إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية وأن كافة الجهات التنفيذية تقدم كل الدعم لإنجاح جهود تنفيذ مبادرة حياة كريمة على الأرض، حيث قدمت قافلة قرية الحمام خدمات توقيع الكشف على العيون وتوزيع الأدوية وتشخيص الاحتياج إلى نظارات طبية تمهيدا لتسلميها للأهالى قريبا وتشخيص الاحتياج إلى جراحات العيون لإجراءها قريبا أيضا وأن كل هذه الخدمات تقدم بالمجان تماما.

محاربة العمى
 أشار الدكتور محمد عبدالجليل مدير المشروعات بصناع الخير إلى أن تعاون صناع الخير وأوركيديا للصناعات الدوائية يرتكز على تنفيذ الشق الطبى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة بتنظيم القوافل ذات الجودة فى مجال محاربة العمى، والذي أثمر "حتى الآن" عن توقيع الكشف على الآف من الأهالى فى قرى المبادرة فى المحافظات المختلفة، وأن أهالى محافظة بنى سويف بشكل خاص قد استفادوا من تنفيذ عدد من القوافل داخل عدد من قرى بني سويف، منوها إلى استمرار التعاون بين مؤسسة صناع الخير وأوركيديا فى تقديم الخدمات الطبية الشاملة ذات الجودة والمجانية لمواطني المحافظة.

الكلمات المفتاحية

محمد هاني غنيم محافظ بني سويف قالة طبية عينك في عنينا بني سويف

أخبار تهمك

بوكتينيو يعلن قائمة باريس لمواجهة ريمس.. وميسي يتواجد لأول مرة

منذ ساعتين و 25 دقيقة

خاص - الكشف عن عقوبة شيكابالا

منذ حوالي 17 ساعة

تفاصيل صفقة الأهلي الجديدة

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. حقيقة عودة مرتضى منصور لرئاسة نادي الزمالك

منذ نصف ساعة

فرج عامر يكشف لـ"الفجر الرياضي" حقيقة عودة "الصخرة" للأهلي

منذ ساعتين

شوبير يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي لضم "الهداف"

منذ ساعتين و 50 دقيقة

مستشار الرئيس يفجر مفاجأة عن عدد إصابات كورونا الحقيقي (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

تصريح غريب من كلوب بعد مباراة ليفربول وتشيلسي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. موسيماني يطلب طرد 3 لاعبين من الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تعرف على الأماكن الشاغرة في الكليات لطلاب المرحلة الثانية

منذ ساعتين

مجزرة في الزمالك.. كارتيرون يطرد 9 لاعبين خارج أسوار القلعة البيضاء

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل - عقوبة نارية في انتظار شيكابالا.. تعرف عليها

منذ حوالي 20 ساعة

أحمد حجازي بقميص الأهلي.. وكيل اللاعب يطالب دعم الجماهير

منذ أقل من ساعة

ريال مدريد يهدد باريس مجددا بسبب مبابي

منذ 41 دقيقة

بعد الصفقات النارية.. كهربا يقترب من الرحيل عن الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

الزمالك على بعد خطوة من ضم "الدبابة"

منذ حوالي 15 ساعة

موضوعات متعلقة

غدا.. "عينك في عنيا" تكافح مسببات العمى للمواطنين بجنوب الأقصر

صناع الخير وأوركيديا يوقعوا الكشف على 224 طفل ومسن ضمن مبادرة "حياة كريمة" ببني سويف

صناع الخير والتضامن يطلقان القافلة الرابعة ضمن "حياة كريمة"

انطلاق مبادرة "عنيك في عينيا" لمكافحة مسببات العمى بالقصير (صور)

غدا "عنيك في عنينا" تكشف على العمالة غير المنتظمة بالعلمين الجديدة

"عنيك في عنينا": الكشف على 4000 مواطن وإجراء 200 عملية جراحية مجانا بالأقصر

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
01:15 م

ريال مدريد يهدد باريس مجددا بسبب مبابي

عاجل.. حقيقة عودة مرتضى منصور لرئاسة نادي الزمالك

01:25 م

مستشار الرئيس يفجر مفاجأة عن عدد إصابات كورونا الحقيقي (فيديو)

10:21 ص

عاجل.. تعرف على الأماكن الشاغرة في الكليات لطلاب المرحلة الثانية

11:54 ص

أحمد حجازي بقميص الأهلي.. وكيل اللاعب يطالب دعم الجماهير

01:00 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ومن العنف ما قتل!

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: الساحل..وما أدراك ما الساحل؟!.

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

ads
Advertisements