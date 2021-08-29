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أسماء جلال تتألق في أحدث ظهور لها عبر "إنستجرام"

الأحد 29/أغسطس/2021 - 01:33 م
بوابة الفجر
بسمة عادل
تحرص الفنانة أسماء جلال على التواصل الدائم مع متابعيها، وذلك من خلال نشر صور وفيديوهات خاصة بها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشرت أسماء جلال صورة لها أثناء عطلتها الصيفية، ظهرت فيها وهي ترتدي مايوه منقط باللون الأسود والأبيض مكشوف من منطقة الصدر والكتفين، ورفعت شعرها للخلف.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة أسماء جلال مسلسل "خلى بالك من زيزي" وهو من بطولة أمينة خليل، محمد ممدوح، على قاسم، بيومي فؤاد، صبري فواز، نهى عابدين، أسماء جلال، على الطيب، صفاء الطوخي، سلوي محمد على، كريم الشناوى.

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