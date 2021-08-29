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مواعيد مباريات ليفربول في دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2021/2022

الأحد 29/أغسطس/2021 - 01:13 م
بوابة الفجر
محمود دياب
أسفرت قرعة دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا، عن وقوع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، ضمن فعاليات المجموعة الثانية.

ويتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول في المجموعة الثانية رفقة أتلتيكو مدريد وبورتو وميلان

مواعيد مباريات ليفربول في دوري أبطال أوروبا
ليفربول وميلان، الأربعاء 15 سبتمبر، 9 مساءً.
بورتو وليفربول، الثلاثاء 28 سبتمبر، 9 مساءً.
أتلتيكو مدريد وليفربول، الثلاثاء 19 أكتوبر، 9 مساءً.
ليفربول وأتلتيكو مدريد، الأربعاء 3 نوفمبر، 9 مساءً.
ليفربول وبورتو، الأربعاء 24 نوفمبر، 9 مساءً.
ميلان وليفربول، الثلاثاء 7 ديسمبر، 9 مساءً.

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