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ريال مدريد يهدد باريس مجددا بسبب مبابي

الأحد 29/أغسطس/2021 - 01:15 م
بوابة الفجر
محمد نادر
يضغط مسئولو ريال مدريد قوة، لإتمام التعاقد مع المهاجم الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

ووفقاً لما ذكرته صحيفة "لو باريزيان" أن إدارة ريال مدريد، أبلغت باريس سان جيرمان بشكل رسمي، بالانسحاب من الصفقة، حال رفض الإدارة العرض المقدم لشراء مبابي في مدة أقصاها مساء الغد.

صحيفة "ليكيب" أشارت إلى أن ليوناردو أكد مجددًا لكيليان أنه يريد الإبقاء عليه ضمن صفوف باريس، رغم محاولات ريال مدريد المكثفة من أجل التوقيع معه.

واستدركت "إلا أن تقدم النادي الملكي بعرض ثالث، قد يقلب الأمور رأسًا على عقب".

وأكدت أيضًا عدم وجود مفاوضات بين الناديين أمس ، لأن مسئولي سان جيرمان اعتبروا أن العرض الثاني من ريال مدريد، لا يستحق المناقشة.

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