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ننشر جميع طرق تفعيل بطاقة التموين 2021 الكترونيا من منزلك عبر هاتفك المحمول

الأحد 29/أغسطس/2021 - 01:13 م
تفعيل بطاقة التموين 2021
تفعيل بطاقة التموين 2021
ازدادت عمليات البحث خلال الفترة الاخيرة مع جانب المواطنين، عن الخدمات المميكنة التي يمكن إتاحتها من المنزل دون الذهاب إلى المكاتب والمؤسسات الحكومية، حيث أتاحت وزارة التموين والتجارة الداخلية للمواطنين إمكانية تفعيل بطاقة التموين إلكترونيا، من خلال "موقع دعم مصر - بوابة مصر الرقمية - الهاتف المحمول".

طريقة تفعيل بطاقة التموين 2021 من هاتفك المحمول

- إرسال رسالة تحتوي على رقم (1) إلى رقم الساخن للوزارة 9136.

- سيتم الرد بالرقم السرى وموعد صرف السلع التموينية.

طريقة تفعيل بطاقة التموين 2021 عبر موقع دعم مصر

- الدخول على موقع دعم مصر (اضغط هنـــــــــــــــــــــــــا)، واختيار خدمة تفعيل بطاقة التموين.

- الموافقة على الرسالة التحذيرية، التي تحذر من التلاعب بأي بيانات، وإلا سيتم شطب وإلغاء البطاقة.

- تسجيل بيانات الرقمي القومي، وبطاقة التموينية، والضغط على التالي.

- ستظهر بيانات المستفيدين من بطاقة التموين، اضغط على موافق في حالة كانت البيانات صحيحة.

- سيتم إرسال كود تفعيل الى رقم الموبايل الخاص لبطاقتك التموينية، مقابل خصم جنيه من قيمة الدعم مع أول صرف للبطاقة.

- بمجرد استلام الكود، قم بتسجيله في المربع المخصصة قبل انقضاء العداد الزمني.

- بمجرد ادخال الرقم ستظهر رسالة تفعيل البطاقة، وسيتم إرسال رسالة قصيرة إلى الهاتف الرقم السري وموعد الصرف.

تفعيل بطاقة التموين عبر بوابة مصر الرقمية

- الدخول على منصة مصر الرقمية (اضغط هنــــــــــــــــــــــــا)، وتسجيل الدخول.

- اختيار خدمات التموين، تفعيل بطاقة التموين، ثم ابدأ الخدمة.

- ستظهر بيانات بطاقة التموين الخاصة بالمواطن.

- الضغط على مربع الموافقة على الشروط والأحكام، ثم التالي.

- سيتم الرد برسالة تحتوى على كود للبطاقة.

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