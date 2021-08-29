بحضور السفير الأمريكي.. افتتاح وكالة الجداوي الأثرية في مدينة إسنا

افتتح وزير السياحة والآثار، صباح اليوم، وكالة الجداوي الأثرية في مدينة إسنا، وذلك بعد الانتهاء من مشروع ترميمها و تطويرها بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، وذلك بحضور السفير الأمريكي جوناثان كوهين.



وشهد الافتتاح المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، والدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والعميد مهندس هشام سمير مساعد الوزير للمشروعات والمشرف العام علي القاهرة التاريخية، والدكتور أسامة طلعت رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالمجلس الأعلى للآثار، وعدد من السادة أعضاء مجلس النواب و الشيوخ بمحافظة الأقصر.



وأعرب الوزير عن سعادته بوجوده اليوم في مدينة إسنا بصعيد مصر لافتتاح وكالة الجداوي الأثرية بعد الانتهاء من مشروع ترميمها وتطويرها والذي استغرق عامين من العمل الشاق.



واصفها بالرائعة، وعملية الترميم أعادتها إلى سابق سحرها، مشرقة مرة أخرى لتجسد الدور الذي تقوم به الوزارة للحفاظ على تراث مصر الأثري والحضاري بالإضافة إلى تنمية المقومات السياحية للمدينة عن طريق إحياء و فتح أماكن جذب سياحي جديدة ووضع إسنا علي خريطة السياحة، مما يعمل على تنشيط حركة السياحية الوافدة، و رفع الوعي السياحي و الأثري وخلق فرص عمل جديدة لأهالي إسنا، مؤكدا علي أن الاهتمام ليس فقط بالأثر بل بأهالي إسنا.



وأشاد الوزير بالتعاون المثمر مع الولايات المتحدة الأمريكية في مجال السياحة والآثار حيث تعتبر أحد الشركاء الأساسيين للوزارة حيث يعمل في مصر العديد من البعثات الأثرية الأمريكية في مجال التنقيب والترميم الأثري.



منها معهد بيت شيكاغو في الأقصر ومعهد البحوث الأمريكية بالقاهرة وهذه ليست المرة الأولي أن تشارك وكالة المعونة الأمريكية الدولية الوزارة في مشاريع ترميم و تطوير بالمناطق الأثرية، حيث قامت بمثل هذه المشروعات بالأقصر و أسوان و الكرنك والجيزة والقاهرة التاريخية و الأسكندرية.



وفي نهاية الجولة قدم وزير السياحة و الآثار الشكر لجميع الشركاء المعنيين بهذا المشروع، كما خص بالشكر أيضاً، فريق العمل من المهندسين والأثريين والمرممين المصريين لما بذلوه من جهد كبير في هذا المشروع.