Advertisements

بحضور السفير الأمريكي.. افتتاح وكالة الجداوي الأثرية في مدينة إسنا

الأحد 29/أغسطس/2021 - 01:18 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
افتتح وزير السياحة والآثار، صباح اليوم، وكالة الجداوي الأثرية في مدينة إسنا، وذلك بعد الانتهاء من مشروع ترميمها و تطويرها بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، وذلك بحضور السفير الأمريكي جوناثان كوهين.

وشهد الافتتاح المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، والدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والعميد مهندس هشام سمير مساعد الوزير للمشروعات والمشرف العام علي القاهرة التاريخية، والدكتور أسامة طلعت رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالمجلس الأعلى للآثار، وعدد من السادة أعضاء مجلس النواب و الشيوخ بمحافظة الأقصر.

وأعرب الوزير عن سعادته بوجوده اليوم في مدينة إسنا بصعيد مصر لافتتاح وكالة الجداوي الأثرية بعد الانتهاء من مشروع ترميمها وتطويرها والذي استغرق عامين من العمل الشاق.

واصفها بالرائعة، وعملية الترميم أعادتها إلى سابق سحرها، مشرقة مرة أخرى لتجسد الدور الذي تقوم به الوزارة للحفاظ على تراث مصر الأثري والحضاري بالإضافة إلى تنمية المقومات السياحية للمدينة عن طريق إحياء و فتح أماكن جذب سياحي جديدة ووضع إسنا علي خريطة السياحة، مما يعمل على تنشيط حركة السياحية الوافدة، و رفع الوعي السياحي و الأثري وخلق فرص عمل جديدة لأهالي إسنا، مؤكدا علي أن الاهتمام ليس فقط بالأثر بل بأهالي إسنا.

وأشاد الوزير بالتعاون المثمر مع الولايات المتحدة الأمريكية في مجال السياحة والآثار حيث تعتبر أحد الشركاء الأساسيين للوزارة حيث يعمل في مصر العديد من البعثات الأثرية الأمريكية في مجال التنقيب والترميم الأثري.

منها معهد بيت شيكاغو في الأقصر ومعهد البحوث الأمريكية بالقاهرة وهذه ليست المرة الأولي أن تشارك وكالة المعونة الأمريكية الدولية الوزارة في مشاريع ترميم و تطوير بالمناطق الأثرية، حيث قامت بمثل هذه المشروعات بالأقصر و أسوان و الكرنك والجيزة والقاهرة التاريخية و الأسكندرية.

وفي نهاية الجولة قدم وزير السياحة و الآثار الشكر لجميع الشركاء المعنيين بهذا المشروع، كما خص بالشكر أيضاً، فريق العمل من المهندسين والأثريين والمرممين المصريين لما بذلوه من جهد كبير في هذا المشروع.

أخبار تهمك

أحمد حجازي بقميص الأهلي.. وكيل اللاعب يطالب دعم الجماهير

منذ أقل من ساعة

عاجل.. تعرف على الأماكن الشاغرة في الكليات لطلاب المرحلة الثانية

منذ ساعتين

عاجل.. حقيقة عودة مرتضى منصور لرئاسة نادي الزمالك

منذ نصف ساعة

فرج عامر يكشف لـ"الفجر الرياضي" حقيقة عودة "الصخرة" للأهلي

منذ ساعتين

بوكتينيو يعلن قائمة باريس لمواجهة ريمس.. وميسي يتواجد لأول مرة

منذ ساعتين و 24 دقيقة

بعد الصفقات النارية.. كهربا يقترب من الرحيل عن الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

مجزرة في الزمالك.. كارتيرون يطرد 9 لاعبين خارج أسوار القلعة البيضاء

منذ حوالي 21 ساعة

ريال مدريد يهدد باريس مجددا بسبب مبابي

منذ 40 دقيقة

تصريح غريب من كلوب بعد مباراة ليفربول وتشيلسي

منذ حوالي 3 ساعات

خاص - الكشف عن عقوبة شيكابالا

منذ حوالي 17 ساعة

تفاصيل صفقة الأهلي الجديدة

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. موسيماني يطلب طرد 3 لاعبين من الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

شوبير يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي لضم "الهداف"

منذ ساعتين و 49 دقيقة

مستشار الرئيس يفجر مفاجأة عن عدد إصابات كورونا الحقيقي (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك على بعد خطوة من ضم "الدبابة"

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل - عقوبة نارية في انتظار شيكابالا.. تعرف عليها

منذ حوالي 20 ساعة
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
01:15 م

ريال مدريد يهدد باريس مجددا بسبب مبابي

عاجل.. حقيقة عودة مرتضى منصور لرئاسة نادي الزمالك

01:25 م

مستشار الرئيس يفجر مفاجأة عن عدد إصابات كورونا الحقيقي (فيديو)

10:21 ص

عاجل.. تعرف على الأماكن الشاغرة في الكليات لطلاب المرحلة الثانية

11:54 ص

أحمد حجازي بقميص الأهلي.. وكيل اللاعب يطالب دعم الجماهير

01:00 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ومن العنف ما قتل!

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: الساحل..وما أدراك ما الساحل؟!.

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

ads
Advertisements