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لدفع المصاريف المدرسية.. هؤلاء البنوك تقدم عروض لأولياء الأمور مع اقتراب عودة المدارس

الأحد 29/أغسطس/2021 - 01:17 م
عروض البنوك لدفع المصاريف المدرسية
عروض البنوك لدفع المصاريف المدرسية
توفر العديد من البنوك حاليا طرق جديدة وآمنة لأولياء الأمور للحصول من خلالها على مصاريف المدارس، وأيضًا وعروض مميزة وخصومات بمناسبة اقتراب عودة المدارس بالتقسيط المريح.

وننشر لكم متابعي بوابة "الفجر" الإلكتروني، أبرز عروض البنوك لدفع المصاريف المدرسية، وهي كالتالي:- 

عرض بنك saib
كشف بنك saib، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، عن أحدث عروضه الخاصة بالمدارس، حيث يتيح تقسيط مصاريف الدراسة على 6 أشهر بدون فوائد، وذلك عند الدفع ببطاقات saib الائتمانية حتى نهاية سبتمبر 2021، وذلك بالنسبة لمصاريف المدارس الجامعات، الدراسات العليا.

عرض البنك التجاري الدولي CIB
كشف البنك التجاري الدولي CIB، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، أنه يقدم عرض بخصم يصل إلى 10% وإمكانية التقسيط حتى 18 شهرًا دون فوائد على المستلزمات الدراسية لدى نون، وذلك عند الدفع باستخدام البطاقات الائتمانية المقدمة من البنك التجاري الدولي.

وأوضح البنك التجاري الدولي أن العرض ساري من 25 ديسمبر حتى 3 سبتمبر 2021، بخصم 10% بحد أقصى 75 جنيهًا، وتقسيط حتى 18 شهرًا بـ0% فوائد، وأن العرض متاح عند استخدام بطاقات ائتمان البنك التجاري الدولي CIB.

عرض البنك العربي
كشف البنك العربي، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، بأنه يقدم "كاش باك" يصل إلى 20% عند استخدام بطاقات "فيزا البنك العربي الائتمانية" في سداد المصروفات الدراسية، إضافة إلى إمكانية الحصول على نقاط مكافآت على كل حركة شراء، منوهًا لإمكانية استرداد نقدي حتى 20% من قيمة المدفوعات. 

والعرض ساري حتى نهاية شهر سبتمبر المقبل وأن الحد الأقصى للكاش باك 5000 جنيه، مع إمكانية التقسيط بفائدة مميزة مخفضة وإمكانية الحصول على نقاط مكافآت على كل حركة شراء.

عرض بنك المشرق
كشف بنك المشرق، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، بأنه العرض يشمل التمتع بالاسترجاع النقدي "كاش باك" الذي يصل إلى 50% عند استخدام البطاقة الائتمانية في سداد مصاريف الدراسة، وذلك حتى نهاية شهر أكتوبر المقبل، على أن يتيح البنك لعملائه إمكانية سداد أقساط المصاريف الدراسية لمدة تصل إلى 36 شهرًا بفوائد مخفضة ويتم استرجاع 50% من إجمالي المصاريف المستحقة بحد أقصى خمسة آلاف جنيه مصري.

عرض بنك الكويت الوطني
كشف بنك الكويت الوطني، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، بأنه يتيح تقسيط مصاريف الدراسة على 6 أشهر بدون فوائد، وذلك عند الدفع بالبطاقات الائتمانية للبنك حتى نهاية أكتوبر 2021، وذلك بالنسبة لمصاريف المدارس والجامعات.

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