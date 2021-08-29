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محمد شريف الهداف...تعرف على الترتيب النهائي لهدافي الدوري

الأحد 29/أغسطس/2021 - 01:23 م
بوابة الفجر
محمود دياب
أسدل الستار عن أحداث مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، في نسختها الحالية، والتي نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في حصد اللقب الغائب منذ 6 سنوات.

ونجح محمد شريف مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في حصد لقب هداف بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم برصيد 21 هدف.

وجاء جدول ترتيب هدفي الدوري المصري كالتالي'.
محمد شريف الأهلي 21 هدفا
مصطفى فتحى سموحة 17
أحمد ياسر ريان سيراميكا 15 هدفا
أشرف بنشرقي الزمالك 15
عمر كمال المصري البورسعيدي 13
كريم بامبو البنك الأهلي 12
باسم مرسي مصر المقاصة 12
فخر الدين بن يوسف الإسماعيلي 11
أحمد علي البنك الأهلي 11
أحمد سمير طلائع الجيش 11
عمر السعيد الجونة 11
شيميليس بيكلى مصر المقاصة 11
مصطفى البدرى الإنتاج الحربى 11

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