عاجل.. حقيقة عودة مرتضى منصور لرئاسة نادي الزمالك





تعيش جماهير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك واعضاء الجمعية العمومية للنادي حالة من الترقف فيما يخص إنتظار القرار الخاصة بمحكمة القضاء الإداري اليوم الأحد لحسم عودة مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة القلعة البيضاء الموقوف بعد طعنه على قرار وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي بإيقاف وتجميد مجلسه المنتخب.





ومن المُنتظر أن تعلن المحكمة اليوم قراراها فيما يخص الشق الموضوعي الخاص بعودة مرتضى منصور لرئاسة النادي وإعادته لمنصبة بصورة رسمية خاصةً بعد أن شهدت الجلسات الماضية تقديم كافة الأوراق والمستندات الخاصة بالقضية بواسطة الطرفين.





ومن المُنتظر أن تشهد ساحة مجلس الدولة إقبال كبير فيما يخص وسائل الإعلام من أجل تغطية القرار الذي سيصدر من الحكمة خاصةً أنه سيعيد نقطة فارقة فيما يخص الأوضاع داخل القلعة البيضاء.