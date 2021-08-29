Advertisements

عاجل.. حقيقة عودة مرتضى منصور لرئاسة نادي الزمالك

الأحد 29/أغسطس/2021 - 01:25 م
بوابة الفجر
محمد أيمن

تعيش جماهير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك واعضاء الجمعية العمومية للنادي حالة من الترقف فيما يخص إنتظار القرار الخاصة بمحكمة القضاء الإداري اليوم الأحد لحسم عودة مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة القلعة البيضاء الموقوف بعد طعنه على قرار وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي بإيقاف وتجميد مجلسه المنتخب.

ومن المُنتظر أن تعلن المحكمة اليوم قراراها فيما يخص الشق الموضوعي الخاص بعودة مرتضى منصور لرئاسة النادي وإعادته لمنصبة بصورة رسمية خاصةً بعد أن شهدت الجلسات الماضية تقديم كافة الأوراق والمستندات الخاصة بالقضية بواسطة الطرفين.

ومن المُنتظر أن تشهد ساحة مجلس الدولة إقبال كبير فيما يخص وسائل الإعلام من أجل تغطية القرار الذي سيصدر من الحكمة خاصةً أنه سيعيد نقطة فارقة فيما يخص الأوضاع داخل القلعة البيضاء.

أخبار تهمك

الزمالك على بعد خطوة من ضم "الدبابة"

منذ حوالي 15 ساعة

بوكتينيو يعلن قائمة باريس لمواجهة ريمس.. وميسي يتواجد لأول مرة

منذ ساعتين و 22 دقيقة

عاجل.. حقيقة عودة مرتضى منصور لرئاسة نادي الزمالك

منذ أقل من نصف ساعة

أحمد حجازي بقميص الأهلي.. وكيل اللاعب يطالب دعم الجماهير

منذ أقل من ساعة

عاجل.. تعرف على الأماكن الشاغرة في الكليات لطلاب المرحلة الثانية

منذ أقل من ساعتين

مستشار الرئيس يفجر مفاجأة عن عدد إصابات كورونا الحقيقي (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

شوبير يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي لضم "الهداف"

منذ ساعتين و 47 دقيقة

خاص - الكشف عن عقوبة شيكابالا

منذ حوالي 17 ساعة

فرج عامر يكشف لـ"الفجر الرياضي" حقيقة عودة "الصخرة" للأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل - عقوبة نارية في انتظار شيكابالا.. تعرف عليها

منذ حوالي 20 ساعة

ريال مدريد يهدد باريس مجددا بسبب مبابي

منذ 38 دقيقة

بعد الصفقات النارية.. كهربا يقترب من الرحيل عن الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

تصريح غريب من كلوب بعد مباراة ليفربول وتشيلسي

منذ حوالي 3 ساعات

مجزرة في الزمالك.. كارتيرون يطرد 9 لاعبين خارج أسوار القلعة البيضاء

منذ حوالي 21 ساعة

تفاصيل صفقة الأهلي الجديدة

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. موسيماني يطلب طرد 3 لاعبين من الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
01:15 م

ريال مدريد يهدد باريس مجددا بسبب مبابي

عاجل.. حقيقة عودة مرتضى منصور لرئاسة نادي الزمالك

01:25 م

مستشار الرئيس يفجر مفاجأة عن عدد إصابات كورونا الحقيقي (فيديو)

10:21 ص

عاجل.. تعرف على الأماكن الشاغرة في الكليات لطلاب المرحلة الثانية

11:54 ص

أحمد حجازي بقميص الأهلي.. وكيل اللاعب يطالب دعم الجماهير

01:00 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ومن العنف ما قتل!

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: الساحل..وما أدراك ما الساحل؟!.

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

ads
Advertisements