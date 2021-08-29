"العناني": دخول وكالة الجداوي الأثرية مجانًا لتنشيط السياحة



افتتاح وكالة الجداوي الأثرية

جاء ذلك خلال افتتاح وكالة الجداوي الأثرية صباح اليوم في مدينة إسنا، وذلك بعد الانتهاء من مشروع ترميمها وتطويرها بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، بحضور السفير الأمريكي جوناثان كوهين.



ورافقه خلال الافتتاح المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، والدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والعميد مهندس هشام سمير مساعد الوزير للمشروعات والمشرف العام علي القاهرة التاريخية، والدكتور أسامة طلعت رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالمجلس الأعلى للآثار، وعدد من أعضاء مجلس النواب و الشيوخ بمحافظة الأقصر.



تنشيط السياحة

يذكر أن عملية الترميم أعادت الوكالة إلى سابق سحرها، مشرقة مرة أخرى لتجسد الدور الذي تقوم به الوزارة للحفاظ على تراث مصر الأثري والحضاري بالإضافة إلى تنمية المقومات السياحية للمدينة عن طريق إحياء وفتح أماكن جذب سياحي جديدة ووضع إسنا علي خريطة السياحة، مما يعمل على تنشيط حركة السياحية الوافدة، و رفع الوعي السياحي والأثري وخلق فرص عمل جديدة لأهالي إسنا، مؤكدا أن الاهتمام ليس فقط بالأثر بل بأهالي إسنا.

قال خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إنه سيتم استقبال الزائرين لوكالة الجداوي مجانًا بنفس قيمة تذكرة دخول معبد إسنا، وذلك تنشيطًا للحركة السياحية بالمدينة، والتشجيع على زيارتها.