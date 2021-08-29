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3 طعنات.. التحقيقات تكشف مقتل عامل على يد شقيقه والديون كلمة السر

الأحد 29/أغسطس/2021 - 01:28 م
بوابة الفجر
داليا عادل
كشفت تحقيقات النيابة العامة في واقعة قيام عامل بقتل شقيقه الأكبر بسبب خلافات مالية بينهم بمنطقة بولاق أبو العلا، أن المتهم كان يمر بضائقة مالية بسبب تراكم الديون عليه، فقام بالاتصال علي شقيقه الأكبر (المجني عليه) فرفض اقتراضه مبله من المال.

فكرة شيطانية
وتبين من التحقيقات أن المتهم اختمرت في ذهنه فكرة شيطانية ويوم الواقعة ذهب إلي منزل المجني عليه وعندما قاما بفتح الباب قام بالاعتداء عليه بالضرب وانهال عليه بثلاثة طعنات بالصدر والرقبة وقاما بإلقاء جثته بأحد شوارع منطقة بولاق أبو العلا.

حبس المتهم
وجاء قرار النيابة، بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.

كما تم التحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة وتفريغها، واستدعاء شهود العيان.

تفاصيل الواقعة
تلقى قسم شرطة بولاق أبو العلا، بلاغا من الأهالي بوجود جسد لعامل مقتول بأحد الشوارع، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة، وعُثر على جثة علي أ، وتبين أنه مصاب بعدة طعنات بالصدر والرقبة.

وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة شقيقه بسبب خلافات بينهما وتم ضبطه، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

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