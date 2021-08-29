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منة فضالي تأسر قلوب محبيها في أحدث ظهور لها عبر "إنستجرام"

الأحد 29/أغسطس/2021 - 01:40 م
بوابة الفجر
بسمة عادل
تحرص الفنانة منة فضالي على التواصل الدائم مع متابعيها وذلك من خلال نشر صور وفيديوهات خاصة بها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشرت منة عدة صور جديدة لها، وظهرت فيها وهي مرتدية فستان يجمع بين اللونين الأبيض والأزرق الفاتح، والشعر المسندل المموج، ونسقت مع إطلالتها مكياجاً بالألوان الهادئة، وعلقت عليها قائله:"دائماً هناك ضوء في كل طريق متعب".

وفي سياق آخر، تواصل الفنانة منة فضالي حالياً تصوير فيلمها الجديد"في القلب"، ويشاركها في البطولة نضال الشافعي، مدحت تيخا، هالة فاخر، سوسن بدر، خالد سليم، محمد عز، توني ماهر، وغيرهم من الفنانين إخراج مرقس عادل.

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