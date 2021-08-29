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الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة

الأحد 29/أغسطس/2021 - 01:34 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
أوضحت الهيئة الأرصاد الجوية، أن أخر صور للأقمار الصناعية تشير إلى ارتفاع فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء ليسود طقس شديد الحرارة على الوجه البحرى والقاهرة.

العظمى بالقاهرة 38 
وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن العظمى بالقاهرة تسجل 38 درجة وجنوب الصعيد 44 درجة كما تنشط الرياح على شمال وجنوب الصعيد وسرعان ما تعاود الحرارة انخفاضها الطفيف يوم الاثنين.

طقس اليوم الأحد
ويشهد اليوم الأحد، ارتفاعا في درجات الحرارة، ليسود طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس معتدل رطب على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.

الظواهر الجوية اليوم
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم الأحد، شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة مما يقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا.

درجات الحرارة اليوم الأحد
وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأحد: القاهرة العظمى 38 درجة والصغرى 26 درجة، والإسكندرية العظمى 33 والصغرى 26 درجة، ومطروح العظمى 32 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 24 درجة، وقنا العظمى 43 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 44 درجة والصغرى 28 درجة.

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