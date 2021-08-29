كوريا الجنوبية تخسر 25 مليار دولار بسبب الحوادث الصناعية

أظهرت بيانات كورية جنوبية تم نشرها اليوم أن الحوادث الصناعية في أماكن العمل تسببت في خسائر تقدر بـ 30 تريليون وون (25.6 مليار دولار) في 2020.





ونقلت وكالة "يونهاب" عن وزارة العمل والتوظيف أن الخسائر الناجمة عن الحوادث الصناعية في 2020 جاءت مرتفعة بنسبة 8.5 % عن 2019. وأظهرت أن العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن حوادث العمل وصل إلى 474 خلال من يناير إلى يونيو من 2021 بزيادة 4 حالات عن 2020.





وتخطط كوريا لتنفيذ ما يسمى بقانون الكوارث المشدد في يناير من 2022 والذي بموجبه يمكن الحكم على مالكي الشركات أو المدراء التنفيذيين في الشركات التي تشهد كوارث صناعية بالسجن أو دفع غرامة كبيرة.





وقد يواجه أرباب العمل ما لا يقل عن عام واحد في السجن أو ما يصل إلى مليار وون كغرامات في حالة وقوع كوارث مميتة بسبب تراخي إجراءات السلامة في مكان العمل.







