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تشميع 8 مراكز للدروس الخصوصية في دمنهور (صور)

الأحد 29/أغسطس/2021 - 01:36 م
بوابة الفجر
إسلام أمين
شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور برئاسة الأستاذ كامل غطاس بالتنسيق مع إدارة دمنهور التعليمية ومركز الشرطة وادارة الرقابة والمتابعة، حملة مكبرة لغلق السناتر ومراكز الدروس الخصوصية بدمنهور.

نتائج الحملة
أسفرت الحملة عن غلق وتشميع مركزين بنطاق المدينة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، كما تم غلق وتشميع عدد ٦ مراكز للدروس الخصوصية بمنطقة خلف نقابة المهندسين بدمنهور واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

المرور على ٦٦ مدرسة
كان قد تم المرور على ٦٦ مدرسة بالإدارات التعليمية بأبو المطامير والرحمانية والمحمودية، وتم التأكيد على ضرورة مراجعة أعمال الصيانة البسيطة من دهانات وصيانة أثاث وكهرباء وسباكة والتخلص من أي تشوينات أو رواكد ومتابعة توريد الكتب المدرسية.

يأتي ذلك فى إطار توجيهات اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بعدم التهاون في تطبيق القانون وردع المخالفين وإتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لفض التجمعات والمرور على مراكز الدورس الخصوصية من خلال اللجنة المشكلة والمكلفة بغلق تلك المراكز وتنفيذ كافة الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.
تشميع 8 مراكز للدروس الخصوصية في دمنهور (صور)
تشميع 8 مراكز للدروس الخصوصية في دمنهور (صور)
تشميع 8 مراكز للدروس الخصوصية في دمنهور (صور)
تشميع 8 مراكز للدروس الخصوصية في دمنهور (صور)
تشميع 8 مراكز للدروس الخصوصية في دمنهور (صور)
تشميع 8 مراكز للدروس الخصوصية في دمنهور (صور)

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