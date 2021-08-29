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اليوم.. بدء امتحانات الأطباء الملتحقين ببرنامج الزمالة المصرية

الأحد 29/أغسطس/2021 - 01:36 م
بوابة الفجر
منى صموئيل

أعلنت وزارة الصحة والسكان بدء الامتحانات التحريرية للأطباء الملتحقين برنامج الزمالة المصرية، اليوم الأحد بمقر كلية طب القصر العيني، وذلك بعد انتهاء فترة التدريب حسب كل تخصص من التخصصات المعتمدة ضمن برنامج الزمالة، في إطار استراتيجية الوزارة للنهوض بـ منظومة التعليم الطبي المهني، بما ينعكس إيجابًا على الخدمات الطبية المُقدمة للمريض المصري.

38 تخصصا
وأشار الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، إلى عقد الامتحانات على مدار اليوم الأحد وغدًا الإثنين، في 38 تخصص وهم ( أمراض الكلى، الأمراض الجلدية، طب الطوارئ، القلب والأوعية الدموية، قلب الأطفال، الموجات الصوتية، الأطفال حديثي الولادة، العلاج الطبيعي، الرعاية المركزة، الإرواء القلبي، الباثولوجيا الإكلينيكية، طب نقل الدم ومشتقاته، الأشعة التشخيصية، طب الأورام، جراحة الأورام، العلاج الإشعاعي).

تخصصات الامتحان
وأضاف "مجاهد" أن الامتحانات تتضمن أيضًا تخصصات (التخدير والرعاية المركزة الجراحية، طب الوبائيات التطبيقي، التغذية العلاجية، الجراحة التجميلية والحروق، طب الأسرة نظام قديم وحديث، طب أسنان الأسرة، جراحة الفم والفكين، الأمراض المعدية، الأشعة التشخيصية، أمراض النساء والتوليد، تنظيم الأسرة، تمريض حديثي الولادة، الأمراض الصدرية، تمريض الطوارئ، الجراحة العامة، طب الأطفال، الأنف والأذن والحنجرة، طب وجراحة العيون، الباطنة العامة، الكتروفسيولوجيا القلب، الطب النفسي ).

ومن جانبه أشار الدكتور حسام حسني، أمين عام الزمالة المصرية، خلال تفقده لـ اللجان أثناء أداء الأطباء الامتحانات إلى منح كل طبيب 3 فرص أساسية لأداء الامتحانات، حيث يتم عقد الامتحانات بنظام "التناوب" مقسمين على دفعات وذلك بعد حصول الأطباء على التدريبات اللازمة لمدة تتراوح بين 6 أشهر إلى سنة حسب كل تخصص، لافتًا إلى حرص الوزارة على الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لفيروس كورونا أثناء أداء الامتحانات.

وأضاف "حسني" أنه تم استحداث تخصصات (طب المسنين، أمراض الدم، السمعيات) ضمن برنامج الزمالة المصرية، ليصل عدد التخصصات المعتمدة 68 تخصص، مشيرًا إلى أنه جاري اعتماد 5 تخصصات لطب الأسنان، بالإضافة إلى تخصصات ( التخاطب، الجودة).
اليوم.. بدء امتحانات الأطباء الملتحقين ببرنامج الزمالة المصرية
اليوم.. بدء امتحانات الأطباء الملتحقين ببرنامج الزمالة المصرية
اليوم.. بدء امتحانات الأطباء الملتحقين ببرنامج الزمالة المصرية
اليوم.. بدء امتحانات الأطباء الملتحقين ببرنامج الزمالة المصرية
اليوم.. بدء امتحانات الأطباء الملتحقين ببرنامج الزمالة المصرية
اليوم.. بدء امتحانات الأطباء الملتحقين ببرنامج الزمالة المصرية
اليوم.. بدء امتحانات الأطباء الملتحقين ببرنامج الزمالة المصرية
اليوم.. بدء امتحانات الأطباء الملتحقين ببرنامج الزمالة المصرية
اليوم.. بدء امتحانات الأطباء الملتحقين ببرنامج الزمالة المصرية
اليوم.. بدء امتحانات الأطباء الملتحقين ببرنامج الزمالة المصرية
اليوم.. بدء امتحانات الأطباء الملتحقين ببرنامج الزمالة المصرية
اليوم.. بدء امتحانات الأطباء الملتحقين ببرنامج الزمالة المصرية
اليوم.. بدء امتحانات الأطباء الملتحقين ببرنامج الزمالة المصرية
اليوم.. بدء امتحانات الأطباء الملتحقين ببرنامج الزمالة المصرية
اليوم.. بدء امتحانات الأطباء الملتحقين ببرنامج الزمالة المصرية
اليوم.. بدء امتحانات الأطباء الملتحقين ببرنامج الزمالة المصرية
اليوم.. بدء امتحانات الأطباء الملتحقين ببرنامج الزمالة المصرية
اليوم.. بدء امتحانات الأطباء الملتحقين ببرنامج الزمالة المصرية

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