Advertisements

بشرى سارة من الأرصاد بشأن طقس غد الاثنين

الأحد 29/أغسطس/2021 - 01:37 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد غدا الاثنين، انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة، حيث يسود طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس معتدل رطب على القاهرة الكبرى وباقى الأنحاء.

ظواهر الجوية غدا الاثنين

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا الاثنين، يشهد ظهور شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، ونشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة مما يقلل الاحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا.

درجات الحرارة غدًا الاثنين

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الاثنين: القاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 25 درجة، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 25 درجة، ومطروح العظمى 31 درجة والصغرى 23 درجة، وسوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 24 درجة، وقنا العظمى 42 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 45 درجة والصغرى 27 درجة.

الكلمات المفتاحية

بوابة الفجر بشرى سارة الفجر

أخبار تهمك

عاجل - عقوبة نارية في انتظار شيكابالا.. تعرف عليها

منذ حوالي 20 ساعة

الزمالك على بعد خطوة من ضم "الدبابة"

منذ حوالي 15 ساعة

أحمد حجازي بقميص الأهلي.. وكيل اللاعب يطالب دعم الجماهير

منذ أقل من ساعة

عاجل.. موسيماني يطلب طرد 3 لاعبين من الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تعرف على الأماكن الشاغرة في الكليات لطلاب المرحلة الثانية

منذ ساعتين

تفاصيل صفقة الأهلي الجديدة

منذ حوالي 10 ساعة

مستشار الرئيس يفجر مفاجأة عن عدد إصابات كورونا الحقيقي (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

شوبير يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي لضم "الهداف"

منذ ساعتين و 49 دقيقة

فرج عامر يكشف لـ"الفجر الرياضي" حقيقة عودة "الصخرة" للأهلي

منذ ساعتين

مجزرة في الزمالك.. كارتيرون يطرد 9 لاعبين خارج أسوار القلعة البيضاء

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. حقيقة عودة مرتضى منصور لرئاسة نادي الزمالك

منذ نصف ساعة

بوكتينيو يعلن قائمة باريس لمواجهة ريمس.. وميسي يتواجد لأول مرة

منذ ساعتين و 24 دقيقة

بعد الصفقات النارية.. كهربا يقترب من الرحيل عن الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

ريال مدريد يهدد باريس مجددا بسبب مبابي

منذ 40 دقيقة

تصريح غريب من كلوب بعد مباراة ليفربول وتشيلسي

منذ حوالي 3 ساعات

خاص - الكشف عن عقوبة شيكابالا

منذ حوالي 17 ساعة
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
01:15 م

ريال مدريد يهدد باريس مجددا بسبب مبابي

عاجل.. حقيقة عودة مرتضى منصور لرئاسة نادي الزمالك

01:25 م

مستشار الرئيس يفجر مفاجأة عن عدد إصابات كورونا الحقيقي (فيديو)

10:21 ص

عاجل.. تعرف على الأماكن الشاغرة في الكليات لطلاب المرحلة الثانية

11:54 ص

أحمد حجازي بقميص الأهلي.. وكيل اللاعب يطالب دعم الجماهير

01:00 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ومن العنف ما قتل!

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: الساحل..وما أدراك ما الساحل؟!.

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

ads
Advertisements