بشرى سارة من الأرصاد بشأن طقس غد الاثنين

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد غدا الاثنين، انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة، حيث يسود طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.





وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس معتدل رطب على القاهرة الكبرى وباقى الأنحاء.





ظواهر الجوية غدا الاثنين





وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا الاثنين، يشهد ظهور شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، ونشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة مما يقلل الاحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا.





درجات الحرارة غدًا الاثنين



