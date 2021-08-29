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شاهد وكالة الجداوي الأثرية قبل وبعد الترميم

الأحد 29/أغسطس/2021 - 01:37 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
قال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن مشروع تطوير وكالة الجداوي يهدف إلى الحفاظ على الأثر وزيادة الوعي الأثري لدى المواطنين وإعادة اكتشاف الأصول التراثية الثقافية لمدينة إسنا بالإضافة إلى زيادة تنافسية قطاع السياحة من خلال تطوير مواقع التراث الثقافي والأثري في مصر.
افتتاح وكالة الجداوي
جاء ذلك خلال افتتاح وكالة الجداوي الأثرية صباح اليوم في مدينة إسنا، وذلك بعد الانتهاء من مشروع ترميمها وتطويرها بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، بحضور السفير الأمريكي جوناثان كوهين.
مشروع تطوير وكالة الجداوي
وأشار العميد مهندس هشام سمير الى أن المشروع استمر تنفيذه إلى ما يقرب من العامين بالتعاون مع شركة تكوين لتنمية المجتمعات المتكاملة حيث تضمنت الأعمال ترميم وتدعيم الأساسات والأعمدة والحوائط والأسطح والأسقف الخشبية وتنفيذ أعمال الأرضيات الداخلية وإحلال التربة، وترميم العناصر الخشبية من أبواب وشبابيك بالإضافة الى ترميم و تدعيم الواجهة وتركيب نظام إضاءة متطور وتطوير الموقع العام والمرافق الخارجية والداخلية وجاري الإعداد لمشروع إعادة توظيف الأثر.

الكلمات المفتاحية

وكالة الجداوي الأثرية مصطفى وزيري افتتاح وكالة الجداوي

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