باستثمارت 170 مليون دولار.. "العربي" و "هايسنس" توقعان اتفاقية لزيادة الاستثمارات

أعلنت مجموعة العربى عن توقيع اتفاقية تعاون مشترك مع شركة هايسنس العالمية الرائدة فى تصنيع الأجهزة المنزلية بهدف طرح منتجات هايسنس بضمان العربى لأول مرة فى السوق المصرية، ومن المقرر أن يصل حجم الاستثمارات نتيجة هذه الشراكة إلى 170 مليون دولار، وذلك فى منتجات، الثلاجة والتكييف والتليفزيون، لتوفير أكثر من 4000 فرصة عمل، جاء ذلك فى المؤتمر الصحفى الذى عقد بين مجموعة العربى وشركة هايسنس فى أحد فنادق القاهرة، بحضور اللواء محمد الزلاط رئيس هيئة التنمية الصناعية، اللواء عبدالرءوف الأحمدى رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، الدكتور أشرف عفيفى رئيس هيئة المواصفات والجودة، الدكتور إبراهيم السجينى مساعد وزير الصناعة للشئون الاقتصادية، المهندس إبراهيم العربى رئيس الاتحاد العام للغرفة التجارية ونائب رئيس مجلس إدارة مجموعة العربى، السيد جاسون نائب هايسنس، والمهندس محمد محمود العربى الرئيس التنفيذى لمجموعة العربى، وكوكبة من الإعلاميين والصحفيين ومسئولى الجانبين المصرى والصينى.





وعلق السيد جيسون أو، العضو المنتدب لشركة هايسنس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى حفل التوقيع قائلا: «يسعدنا أن نعلن عن شراكتنا الإستراتيجية مع العربى والتى تعد أكبر شركة لتصنيع وتسويق الأجهزة المنزلية والإلكترونيات فى مصر، وتعزيز ماركة هايسنس فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مؤكدا ان هذه الشراكة سوف تمنحنا فرصا لا مثيل لها لتصنيع وتسويق منتجاتنا وتعزيز وجودنا فى جميع أنحاء مصر «وخاصة مع مجموعة العربى بصفتها مؤسسة رائدة فى صناعة الأجهزة المنزلية فى المنطقة، مضيفا أن هايسنس قد حققت نموا بنسبة 116٪ فى الشرق الأوسط فى النصف الأول من عام 2021 مقارنة بعام 2020 فى منتجات التلفزيونات والتى حققت مبيعاته بنسبة 94٪، والأجهزة المنزلية بنسبة 134٪، بالإضافة إلى تكييف الهواء بنسبة 120٪.





مشيرا إلى أن شركة هايسنس تعد شريكا رئيسيا فى العديد من المحافل الرياضية العالمية، بهدف بناء الوعى العالمى بالعلامة التجارية ومنها على سبيل المثال UEFA Euro 2016 ــ بطولة أستراليا المفتوحة ــ NASCAR Xfinity Series ــ Red Bull Racing ــ Joe Gibbs Racing ــ FC Schalke الألمانى 04 ــ 2018 كأس العالم لكرة القدم ــ وباريس سان جيرمان، كما أعلنت هايسنس مؤخرًا عن رعايتها لكأس العالم لكرة القدم قطر 2022.





كما أعرب المهندس محمد محمود العربى عن سعادته بتوقيع اتفاقية الشراكة مع عملاق فى الصناعة مثل شركة هايسنس والتى تنتهج الابتكار والتكنولوجيا والتطوير كأحد أهم استراتيجياتها، مضيفا أن المستفيد الأول من هذه الاتفاقية هو العميل الذى سيجمع فى اختياراته بين الجودة، التكنولوجيا الحديثة وضمان العربى بالإضافة إلى السعر الذى يناسب جميع الشرائح الاستهلاكية، مؤكدا أن الاتفاقية سوف تفتح آفاقا جديدة من التعاون المشترك يخدم الصناعة المصرية.





كما صرح المهندس إبراهيم العربى أن إستراتيجية مجموعة العربى هو التركيز على العملاء وتلبية رغباتهم مع اختلاف أذواقهم، مضيفا أن التعاون بين العربى وهايسنس جاء نتيجة دراسة عميقة للسوق المصرية والأسواق العالمية، وتلبية لرغبة عملاء العربى فى استخدام تكنولوجيا هايسنس المتطورة فى منتجات التليفزيون والثلاجة والتكببف.





ونوه العربى إلى أنه من المخطط فى ضوء هذه الاتفاقية إنشاء عدد كبير من خطوط الإنتاج لاستيعاب حجم الطلب المتوقع من منتجات هايسنس فى المرحلة المقبلة توفر آلاف فرص العمل، مشيرا إلى أن توجهات مجموعة العربى هى المضى قدما نحو الصناعات التكميلية والمغذية لتقليل الاعتماد على الاستيراد وخفض فاتورة الواردات تماشيا مع توجهات الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، موضحا أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق طفرة صناعية كبرى فى مجال تعميق التصنيع المحلى وزيادة نسبة المنتج المصرى.







