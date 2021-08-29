حقيقة رغبة يوفنتوس في ضم أوباميانج خلفا لرونالدو

تحدثت تقارير صحفية إيطالية عن وجود اهتمام من جانب يوفنتوس الإيطالي بالتعاقد مع الجابوني بيير إيميريك أوباميانج نجم آرسنال الإنجليزي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.





وأفاد الإيطالي فابريزيو رومانو خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر بأن بعض التقارير الصحفية زعمت أن أوباميانج من أبرز المرشحين لتعويض رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي انتقل إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي.





وألمح فابريزيو رومانو بأن يوفنتوس ليس لديه أي اهتمام بالتعاقد مع أوباميانج وأنه لا توجد اتصالات أو مفاوضات حتى الآن.





وأكد فابريزيو رومانو أن المفاوضات مستمرة بين إيفرتون الإنجليزي ويوفنتوس بشأن استعادة الإيطالي مويس كين نجم إيفرتون ، حيث إن النجم الإيطالي يعتبر أولوية للسيدة العجوز إذا تم الاتفاق على شروط الصفقة في الساعات المقبلة.





وأشار فابريزيو رومانو إلى أن تقارير صحفية أخرى ربطت يوفنتوس بالتعاقد مع البلجيكي إيدين هازارد نجم ريال مدريد الإسباني من أجل تعويض الدون البرتغالي.



