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5 قنوات مفتوحة على النايل سات تنقل مباراة مانشستر يونايتد ضد وولفرهامبتون على الهواء مباشرةً
الأحد 29/أغسطس/2021 - 01:45 م
محمد أيمن
يستضيف ملعب إستاد مولينو اليوم الأحد مواجهة وولفرهامبتون ضد مانشستر يونايتد والتي تجمع بينهما على ملعب إستاد مولينو لحساب مباريات الجولة الثالثة من الدوري الانجليزي.
ومن المُنتظر أن تنطلق المواجهة بين الفريقين عند حلول الساعة الخامسة والنصف مساءًا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت مكة.
في الوقت الذي تُنقل فيه المواجهة عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي 1 ويعلق عليها رؤوف خليف مع القنوات الآتية :-
Diema Sport 2 HD
Cosmote Sport 1 HD
Ziggo Sport Voetbal
beIN Sports Connect
S Sport 1 HD