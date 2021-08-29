Advertisements

5 قنوات مفتوحة على النايل سات تنقل مباراة مانشستر يونايتد ضد وولفرهامبتون على الهواء مباشرةً

الأحد 29/أغسطس/2021 - 01:45 م
بوابة الفجر
محمد أيمن

يستضيف ملعب إستاد مولينو اليوم الأحد مواجهة وولفرهامبتون ضد مانشستر يونايتد والتي تجمع بينهما على ملعب إستاد مولينو لحساب مباريات الجولة الثالثة من الدوري الانجليزي.

ومن المُنتظر أن تنطلق المواجهة بين الفريقين عند حلول الساعة الخامسة والنصف مساءًا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت مكة.

في الوقت الذي تُنقل فيه المواجهة عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي 1 ويعلق عليها رؤوف خليف مع القنوات الآتية :-

Diema Sport 2 HD
Cosmote Sport 1 HD
Ziggo Sport Voetbal
beIN Sports Connect
S Sport 1 HD

أخبار تهمك

عاجل.. تعرف على الأماكن الشاغرة في الكليات لطلاب المرحلة الثانية

منذ ساعتين

تصريح غريب من كلوب بعد مباراة ليفربول وتشيلسي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. حقيقة عودة مرتضى منصور لرئاسة نادي الزمالك

منذ نصف ساعة

بعد الصفقات النارية.. كهربا يقترب من الرحيل عن الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل - عقوبة نارية في انتظار شيكابالا.. تعرف عليها

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. موسيماني يطلب طرد 3 لاعبين من الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك على بعد خطوة من ضم "الدبابة"

منذ حوالي 15 ساعة

بوكتينيو يعلن قائمة باريس لمواجهة ريمس.. وميسي يتواجد لأول مرة

منذ ساعتين و 26 دقيقة

مجزرة في الزمالك.. كارتيرون يطرد 9 لاعبين خارج أسوار القلعة البيضاء

منذ حوالي 21 ساعة

خاص - الكشف عن عقوبة شيكابالا

منذ حوالي 17 ساعة

مستشار الرئيس يفجر مفاجأة عن عدد إصابات كورونا الحقيقي (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

تفاصيل صفقة الأهلي الجديدة

منذ حوالي 10 ساعة

شوبير يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي لضم "الهداف"

منذ ساعتين و 51 دقيقة

فرج عامر يكشف لـ"الفجر الرياضي" حقيقة عودة "الصخرة" للأهلي

منذ ساعتين

أحمد حجازي بقميص الأهلي.. وكيل اللاعب يطالب دعم الجماهير

منذ أقل من ساعة

ريال مدريد يهدد باريس مجددا بسبب مبابي

منذ 42 دقيقة
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
01:15 م

ريال مدريد يهدد باريس مجددا بسبب مبابي

عاجل.. حقيقة عودة مرتضى منصور لرئاسة نادي الزمالك

01:25 م

مستشار الرئيس يفجر مفاجأة عن عدد إصابات كورونا الحقيقي (فيديو)

10:21 ص

عاجل.. تعرف على الأماكن الشاغرة في الكليات لطلاب المرحلة الثانية

11:54 ص

أحمد حجازي بقميص الأهلي.. وكيل اللاعب يطالب دعم الجماهير

01:00 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ومن العنف ما قتل!

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: الساحل..وما أدراك ما الساحل؟!.

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

ads
Advertisements