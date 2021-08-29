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وزير البترول: احتمالات جيدة لاكتشاف المزيد من الآبار

الأحد 29/أغسطس/2021 - 01:43 م
بوابة الفجر
 أكد طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أهمية الاستفادة من الفرص المتاحة حالياً في ضوء ارتفاع الأسعار العالمية للبترول والإسراع بتنفيذ المشروعات لزيادة معدلات الإنتاج من البترول والغاز التي تعد من أولويات العمل البترولي وذلك بالتنسيق مع الشركاء الأجانب لتحقيق معدلات أداء متميزة مماثلة لما تحقق في مشروعات بترولية أخرى.

وقال الملا خلال الجمعيات العامة لشركتى عجيبة والفرعونية للبترول عبر الفيديوكونفرانس، أن هناك احتمالات جيدة لاكتشاف المزيد من الآبار وسرعة وضعها على الإنتاج، وفقاً لبيان صحفي.

وطالب الوزير، أن تشهد إجراءات التحول الرقمي في إطار مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول أداء أسرع وتحقيق المزيد من التقدم للمساهمة في تحسين الأداء وسرعة اتخاذ القرار.

وشدد الملا على عدم التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية بكافة المواقع والمنشآت البترولية لمواجهة فيروس كورونا، بالإضافة إلى الالتزام بتطبيق اشتراطات السلامة والأمن الصناعي وحماية البيئة.

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