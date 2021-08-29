269 مليون دولار استثمارات "عجيبة للبترول" خلال 2020-2021

قال أحمد مصطفى رئيس شركة عجيبة للبترول، إن حجم الاستثمارات بلغ خلال العام المالي 2020-2021 بلغ نحو 269 مليون دولار.





وأضاف مصطفى خلال اجتماع الجمعية العامة للشركة، أن متوسط الإنتاج بلغ حوالي 40 ألف برميل زيت خام يومياً، ونحو 17 مليون قدم مكعب غاز يومياً، وتم إضافة نحو 6 ملايين برميل زيت خام ونحو 4.2 مليار قدم مكعب غاز لاحتياطي الشركة القابل للاستخراج، وفقاً لبيان صادر عن وزارة البترول المصرية.





وأشار رئيس الشركة، إلى أنه تم تحقيق وفر بلغ حوالى 27.5 مليون دولار من خلال استخدام التكنولوجيات والتصميمات الحديثة في عمليات الحفر وزيادة كفاءة المعدات واستخدام الحلول البديلة.





واستعرض مصطفى، أهم المشروعات التي تنفذها عجيبة ومن أهمها البدء في تنفيذ مشروع إنشاء محطة معالجة الغازات بطاقة استيعابية 180 مليون قدم مكعب يومياً لإنتاج 150 مليون قدم مكعب غاز يومياً ونحو 10 آلاف برميل من الزيت الخام، بالإضافة إلى مشروعات تطوير منظومة توليد الطاقة الكهربائية بحقول مليحة وفرس وتطوير البنية التحتية لجنوب غرب مليحة.





ونوه بأنه يتم حالياً تنفيذ خطة للتحول الرقمى بجميع القطاعات في إطار مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول في أنشطة الحقول من خلال تطبيق نظم مراقبة آبار البترول عن بعد.







