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محافظ أسوان يعتمد نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية العامة واللغات

الأحد 29/أغسطس/2021 - 02:49 م
بوابة الفجر
فتح الله رضوان
اعتمد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان نتيجة الدور الثانى للشهادة الإعدادية العامة واللغات للعام الدراسى 2020/2021 وذلك بحضور الدكتور خالد قبيصى وكيل وزارة التربية والتعليم حيث بلغت نسبة النجاح النهائية 74.8 %، كما اعتمد المحافظ نتيجة الشهادة الإعدادية المهنية للدور الثانى بنسبة 97.8 %،

ووجه اللواء أشرف عطية مسئولى التربية والتعليم بتحليل النتائج لمختلف المواد الدراسية على مستوى الإدارات التعليمية فى المراكز والمدن للتغلب على السلبيات وتعظيم الإيجابيات حتى يتسنى لمتخذى القرار اتخاذ اللازم خلال السنوات القادمة لتحقيق نتائج أفضل ومراكز متقدمة.

وشدد، على ضرورة الاستعداد من الآن للعام الدراسى الجديد 2021/2022 من خلال قيام لجان تفتيشية من مديرية التربية والتعليم للمرور الميداني على جميع المدارس والتأكد من مدى جاهزيتها لاستقبال العام الجديد سواء بإجراء الصيانة البسيطة لتلافى كافة أوجه القصور والسلبيات، بجانب متابعة وصول الكتب المدرسية، بالإضافة إلى توفير المقاعد ووسائل التهوية، فضلًا عن الإنتهاء من آلية التحويلات سواء للمعلمين أو الطلاب تحقيقًا للاستقرار المطلوب للعملية التعليمية.

ومن جانبه أوضح الدكتور خالد قبيصى بأن عدد المتقدمين لأداء إمتحانات الشهادة الإعدادية العامة واللغات للدور الثانى بلغ 5428 طالبا وطالبة، نجح منهم 4060 طالبا وطالبة، فيما رسب 1368 طالبا وطالبة، لافتًا إلى أن عدد المتقدمين لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية المهنية للدور الثانى بلغ 92 طالبا وطالبة نجح منهم 90 طالبا وطالبة، فيما رسب طالبين فقط.
محافظ أسوان يعتمد نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية العامة واللغات
محافظ أسوان يعتمد نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية العامة واللغات

الكلمات المفتاحية

محافظ اسوان بوابة الفجر الفجر الاعدادية

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