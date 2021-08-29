محافظ أسوان يعتمد نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية العامة واللغات

اعتمد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان نتيجة الدور الثانى للشهادة الإعدادية العامة واللغات للعام الدراسى 2020/2021 وذلك بحضور الدكتور خالد قبيصى وكيل وزارة التربية والتعليم حيث بلغت نسبة النجاح النهائية 74.8 %، كما اعتمد المحافظ نتيجة الشهادة الإعدادية المهنية للدور الثانى بنسبة 97.8 %،





ووجه اللواء أشرف عطية مسئولى التربية والتعليم بتحليل النتائج لمختلف المواد الدراسية على مستوى الإدارات التعليمية فى المراكز والمدن للتغلب على السلبيات وتعظيم الإيجابيات حتى يتسنى لمتخذى القرار اتخاذ اللازم خلال السنوات القادمة لتحقيق نتائج أفضل ومراكز متقدمة.





وشدد، على ضرورة الاستعداد من الآن للعام الدراسى الجديد 2021/2022 من خلال قيام لجان تفتيشية من مديرية التربية والتعليم للمرور الميداني على جميع المدارس والتأكد من مدى جاهزيتها لاستقبال العام الجديد سواء بإجراء الصيانة البسيطة لتلافى كافة أوجه القصور والسلبيات، بجانب متابعة وصول الكتب المدرسية، بالإضافة إلى توفير المقاعد ووسائل التهوية، فضلًا عن الإنتهاء من آلية التحويلات سواء للمعلمين أو الطلاب تحقيقًا للاستقرار المطلوب للعملية التعليمية.



