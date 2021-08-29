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الشاعر خالد تاج الدين يهاجم مي حلمي:" إيه علاقتها بالكورة"

الأحد 29/أغسطس/2021 - 03:10 م
بسمة عادل
هاجم الشاعر خالد تاج الدين، المذيعة مي حلمي بعد حلقتها أمس مع الكابتن أحمد صالح نجم نادي الزمالك السابق، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك". 

كتب خالد تاج الدين منشوراً قال فيه:"هى مي حلمي دي ايه علاقتها بالكورة والكلام في الكوره والله عيب الاسلوب اللي كلمت بيه كابتن محترم زي أحمد صالح". 

وتابع قائلاً:"الكل بيشهدله بالاحترام طول فترته كلاعب كورة وبعد ما اعتزل كمان" .

يذكر أن آخر أعمال خالد تاج الدين أغنية كاجو على طريقة الراب، عبر موقع الفيديوهات الشهير"يوتيوب" الأغنية من كلماته، وصورها على طريقة الفيديو الكليب، إخراج بتول عرفة.

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