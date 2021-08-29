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مصرع عامل غرقًا أثناء تحمية حصان بالخصوص
الأحد 29/أغسطس/2021 - 02:52 م
محمد ضوه
انتشلت قوات الإنقاذ النهري بالقليوبية، اليوم الأحد، جثة عامل، لقي مصرعه غرقًا أثناء تحمية حصان بمياه ترعة الإسماعيلية أسفل كوبرى الدائري، بمسطرد، دائرة قسم شرطة الخصوص، بمحافظة القليوبية، وذلك بعدما انزلقت قدمه وجرفه التيار نظرا لعدم إجادته للسباحة، وجرى انتشال الجثة ونقلها لمشرحة مستشفى الصحة النفسية بالخانكة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.
غرق عامل أثناء تحمية حصان
تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة الخصوص، يفيد ورود بلاغ من الأهالي بغرق عامل أثناء تحميته حصان بمياه ترعة الإسماعيلية أسفل كوبرى الدائري بمسطرد دائرة القسم.
رجال الإنقاذ النهري
على الفور جرى إخطار قوات الإنقاذ النهري والانتقال لمكان الواقعة، وتمكن رجال الإنقاذ النهري من انتشال الجثة، وجرى نقلها لمشرحة مستشفى الصحة النفسية بالخانكة، وبالمعاينة والفحص تبين أنه أثناء قيام "ك.ر.ث"، 19 سنة، عامل بالأجر، ومقيم دائرة القسم، بتحمية حصان بمياه ترعة الإسماعيلية أسفل كوبري الدائري بمسطرد دائرة القسم، انزلقت قدمه وجرفه التيار نظرا لعدم إجادته للسباحة.
غرق عامل أثناء تحمية حصان
تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة الخصوص، يفيد ورود بلاغ من الأهالي بغرق عامل أثناء تحميته حصان بمياه ترعة الإسماعيلية أسفل كوبرى الدائري بمسطرد دائرة القسم.
رجال الإنقاذ النهري
على الفور جرى إخطار قوات الإنقاذ النهري والانتقال لمكان الواقعة، وتمكن رجال الإنقاذ النهري من انتشال الجثة، وجرى نقلها لمشرحة مستشفى الصحة النفسية بالخانكة، وبالمعاينة والفحص تبين أنه أثناء قيام "ك.ر.ث"، 19 سنة، عامل بالأجر، ومقيم دائرة القسم، بتحمية حصان بمياه ترعة الإسماعيلية أسفل كوبري الدائري بمسطرد دائرة القسم، انزلقت قدمه وجرفه التيار نظرا لعدم إجادته للسباحة.