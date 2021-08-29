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برلماني: زيارة السيسي للعراق سيكون لها مردود إيجابي

الأحد 29/أغسطس/2021 - 02:52 م
بوابة الفجر
إيمان أسامة
أشاد اللواء يحيى كدواني، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في مؤتمر "بغداد للتعاون والشراكة، مؤكدًا أنها لافتة جيدة وفى الموعد المناسب لإعادة التنمية والبناء والإعمار والتجربة الديمقراطية وحماية الأراضى ووحدة الشعب العراقي.

المؤتمر ناجح

وقال"كدواني" فى تصريح لبوابة "الفجر" إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي للعراق جيدة والمؤتمر ناجح وله مردود إيجابي على مستوى الأمن القومي العربي ومواجهة التحديات التى تواجها الأمة العربية، وسوف تكون نقلة فى صالح العراق والشعب العراقي.

مصر تتبع استراتيجية ثابتة
وأشار إلى أن مصر تتبع استراتيجية ثابتة ومبادئ لا تتغير ودعم العرب في كل مكان، ودعم الأمة العربية، إلى جانب حماية الأمن القومي العربي ولم تتقاعص فى يوم من الأيام عن دورها الريادي في هذا المجال.

وأضاف عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أوضح بعض الرسائل التى يجب أن يتمسك بها القادة العرب فى هذه الفترة لمواجهة التحديات القائمة التى تواجه الأمة العربية.

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