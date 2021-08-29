محافظ أسوان يتابع حملات الطب البيطري لمجابهة إنفلونزا الطيور





التحصين ضد الحمى القلاعية

كما تم تنفيذ أعمال التحصين لرؤوس الماشية ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، بالتوازي مع تنظيم حملات تفتيشية مكثفة على محلات بيع اللحوم والدواجن والمطاعم والبقالة والسوبر ماركت للاطمئنان والتأكد من جودة المبيعات وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين حيث تم تحرير العديد من محاضر المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.



توجيهات المحافظ

وأعطى اللواء أشرف عطية توجيهاته لرؤساء المراكز والمدن بتوفير كافة الإمكانيات لدعم حملات التقصى والتحصين بجميع القرى من خلال لجان ثابتة ومتحركة، مناشدًا المزارعين والمربين بالمشاركة بتقديم الحيوانات المطلوب تحصينها لمساعدة الأطباء البيطريين علي أداء واجبهم على أكمل وجه.

تابع اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أنشطة وجهود المسئولين بالمحليات ومديريات الخدمات المختلفة حيث قامت مديرية الطب البيطري بتنظيم حملات للتقصي النشط لمجابهة مرض إنفلونزا الطيور بمختلف أسواق المدن والمراكز.