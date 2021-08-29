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المدينة 2003 يستعد لدورى منطقة السويس في حمام السباحة

الأحد 29/أغسطس/2021 - 02:53 م
بوابة الفجر
محمود ابو الليل


خاض فريق مركز شباب المدينة مواليد 2003 تدريبه الأحد في حمام السباحة، ضمن تحضيرات الفريق للموسم الكروى الجديد بدورى منطقة السويس لكرة القدم 2022/2021.

وشارك جميع اللاعبين في المران و النزول لحمام السباحة بالثلج للهروب من إرتفاع درجات الحرارة في السويس.

ويقود الفريق جهاز فنى مكون من : اسعد ابراهيم مشرف علي الفريق، و وائل غريب مدير الكوره، و مؤمن رجب مدير فني، و إسلام عبد الهادي مدرب عام ، و محمد جمال مدرب حراس مرمي ، و سيد خليل مدير اداري ، وسيد صابر اداري.

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