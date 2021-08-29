المدينة 2003 يستعد لدورى منطقة السويس في حمام السباحة





خاض فريق مركز شباب المدينة مواليد 2003 تدريبه الأحد في حمام السباحة، ضمن تحضيرات الفريق للموسم الكروى الجديد بدورى منطقة السويس لكرة القدم 2022/2021.



وشارك جميع اللاعبين في المران و النزول لحمام السباحة بالثلج للهروب من إرتفاع درجات الحرارة في السويس.



ويقود الفريق جهاز فنى مكون من : اسعد ابراهيم مشرف علي الفريق، و وائل غريب مدير الكوره، و مؤمن رجب مدير فني، و إسلام عبد الهادي مدرب عام ، و محمد جمال مدرب حراس مرمي ، و سيد خليل مدير اداري ، وسيد صابر اداري.