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المدينة 2003 يستعد لدورى منطقة السويس في حمام السباحة
الأحد 29/أغسطس/2021 - 02:53 م
محمود ابو الليل
خاض فريق مركز شباب المدينة مواليد 2003 تدريبه الأحد في حمام السباحة، ضمن تحضيرات الفريق للموسم الكروى الجديد بدورى منطقة السويس لكرة القدم 2022/2021.
وشارك جميع اللاعبين في المران و النزول لحمام السباحة بالثلج للهروب من إرتفاع درجات الحرارة في السويس.
ويقود الفريق جهاز فنى مكون من : اسعد ابراهيم مشرف علي الفريق، و وائل غريب مدير الكوره، و مؤمن رجب مدير فني، و إسلام عبد الهادي مدرب عام ، و محمد جمال مدرب حراس مرمي ، و سيد خليل مدير اداري ، وسيد صابر اداري.