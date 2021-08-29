استجابة للرئيس.. زيادة 250 جنيهًا لتحسين دخل الأئمة

أصدر الدكتور المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء القرار رقم ( 2072 ) لسنة 2021م بتاريخ 26 8 2021م بزيادة قدرها 250 جنيهًا شهريًا لتحسين دخل الأئمة تصرف من 1 9 2021م مع بدل صعود المنبر.





وتوجه محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وجميع العاملين بوزارة الأوقاف بكل الشكر والتقدير والامتنان للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على إكرامه للعلم والعلماء واهتمامه الدائم والمستمر بتحسين الأحوال المالية والعلمية والتدريبية للأئمة.





كما يتوجهون بالشكر والتقدير لرئيس مجلس الوزراء على سرعة إصدار القرار، معاهدين الله (عز وجل) وسيادة الرئيس أن يبذلوا قصارى جهدهم في نشر صحيح الدين وتصحيح المفاهيم الخاطئة وفي خدمة وطننا العزيز.



