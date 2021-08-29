الري: تشغيل محطة السلسلة الجديدة بأسوان بعد تعثر 20 عاما (فيديو)

قال المهندس محمد غانم، المتحدث الرسمي باسم وزارة الري، إنه تم الانتهاء من أعمال الإنشاء وتجارب التشغيل لمحطة السلسلة الجديدة بأسوان بعد تعثر دام لأكثر من 20 عاما، لافتًا إلى أن محافظة أسوان لها طبيعة خاصة تختلف عن باقي محافظات الوادي والدلتا في كونها تعتمد بشكل أساسي على الري بالطلمبات التي ترفع المياه بشكل مباشر من النيل للترع الصغيرة التي تغذي زمام المحافظة.





وأضاف "غانم"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الأخبار" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الأحد، أن هناك 138 محطة طلمبات موجودة في محافظة أسوان، ومصلحة الميكانيكا والكهرباء التابعة للوزارة تبذل جهود كبيرة لضمان جاهزية حميع المحطات للعمل بكفاءة عالية من خلال الصيانة الدورية للمحطات وأعمال الإحلال والتجديد.



