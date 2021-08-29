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الحمام يتعاقد مع سيد عماد حارس الشرقية

الأحد 29/أغسطس/2021 - 02:55 م
بوابة الفجر
أحمد تيتو

نجح نادي الحمام المطروحي برئاسة عدلي رسلان في التعاقد مع سيد عماد حارس مرمي الشرقية لتدعيم مركز حراسة مرمي الفريق المطروحي إستعدادا للموسم الجديد.

جاء التوقيع في حضور إبراهيم رسلان مدير التعاقدات، وطارق الصاوي المدير الفني.

يذكر أن الفريق المطروحي قد تعاقد مع مؤمن فكري لاعب المنصورة، وعمر نبيل" حته" لاعب عثماثون طنطا ، وإبراهيم فرنسا لاعب بيلا، وإبراهيم الحديدي لاعب صيد المحلة، ومحمد معوض لاعب سيدي سالم، ومحمد جدو لاعب المنيا، وأحمد سالم لاعب مالية كفر الزيات، وعبد الرحيم عموري لاعب مركز شباب كوم حماده، ومصطفي شامخ مدافع المنصورة، وأحمد خيرة لاعب سمنود، ومهران مجاهد لاعب الشرقية.

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