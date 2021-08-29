مواعيد مباريات برشلونة في دور المجموعات بدوري الأبطال

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، عن مواعيد مباريات دور المجموعات لمنافسات دوري أبطال أوروبا لموسم 2021-2022.





وأجريت يوم الخميس الماضي قرعة الدور الأول "دور المجموعات"، لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم لموسم 2021: 2022، في مدينة أسطنبول التركية.





وتقام فعاليات دور المجموعات على ست جولات حيث يلتقي كل فريق في المجموعة مع الفرق الثلاثة الأخرى في المجموعة بنظام الذهاب والإياب ليتأهل في النهاية صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى دور الستة عشر.





ووقع نادي برشلونة الإسباني في المجموعة الخامسة والتي تضم كل من بايرن ميونيخ الألماني وبنفيكا ودينامو كييف.





مواعيد مباريات برشلونة في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا:





برشلونة وبايرن ميونخ، الثلاثاء 14 سبتمبر، الجولة الأولى.





بنفيكا وبرشلونة، الأربعاء 29 سبتمبر، الجولة الثانية.





برشلونة ودينامو كييف، الأربعاء 20 أكتوبر، الجولة الثالثة.





دينامو كييف وبرشلونة، الثلاثاء 2 نوفمبر، الجولة الرابعة.





برشلونة وبنفيكا، الثلاثاء 23 نوفمبر، الجولة الخامسة.





بايرن ميونخ وبرشلونة، الأربعاء 8 ديسمبر، الجولة السادسة.



