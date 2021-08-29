5 أسماء.. تعرف على صفقات الأهلي في الميركاتو الصيفي

نجح النادي الأهلي في حسم 4 صفقة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لدعم صفوف فريقه الأول لكرة القدم.





ويستعرض الفجر الرياضي صفقات الأهلي في الميركاتو الصيفي:





1- كريم فؤاد، بعقد يمتد حتى 5 سنوات، قادمًا من صفوف النجوم.





2- حسام حسن، قادمًا من صفوف سموحة، بعقد يمتد حتى 5 سنوات.





3- بيرسي تاو، قادمًا من صفوف برايتون، بعقد يمتد حتى 4 سنوات.





4- لويس ميكيسوني، بعقد يمتد حتى 4 سنوات، قادمًا من صفوف سيمبا التنزاني.





5- لم يعلن الأهلي حتى الآن عن الصفقة الخامسة في الميركاتو الصيفي، إلا أن الأقرب حتى الآن هو المهدي سليمان، حارس مرمى بيراميدز، كما أن هناك عدد من الأسماء تتواجد على رادار الأحمر.





وكان الأهلي، قد خسر بطولة الدوري المصري الممتاز، الموسم المنصرم لصالح غريمه التقليدي نادي الزمالك، بفارق 4 نقاط، ويسعى إلى استعادة اللقب في الموسم المقبل بالتدعيمات الجديدة.



