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تشكيل ميلان المتوقع ضد كالياري فى الدوري الإيطالي

الأحد 29/أغسطس/2021 - 02:58 م
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
يواجه نادي ميلان نظيره نادي كالياري ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز اليوم الأحد.

ومن المقرر أن تقام مباراة ميلان وكالياري اليوم الأحد 29 أغسطس 2021 على استاد سان سيرو معقل ميلان وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الإيطالي في الموسم الحالي.

وستقام المباراة في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساء بتوقيت مصر والساعة العاشرة إلا ربع مساء بتوقيت السعودية والساعة الحادية عشر إلا ربع مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

وجاءت التشكيلة كالأتي:

حراسة المرمي: ميك مايغنان

الدفاع: هيرنانديز - رومانيولي - توموري - كالابريا

الوسط: تونالي - بوبيجا - ساليمايكيرس

الهجوم: كرونيتش - لياو - دياز

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