كومان يستقر على تشكيل برشلونة لمواجهة خيتافي في الدوري الاسباني





إستقر الهولندي رونالد كومان المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي برشلونة على التشكيل الذي يخوض فيه البلوجرانا مواجهة اليوم ضد خيتافي على ملعب إستاد الكامب نو لحساب مباريات الجولة الثالثة من الليجا.





ومن المُنتظر أن يلعب البلوجرانا المواجهة على النحو التالي :-





في حراسة المرمى: تير شتيجن

الدفاع: جوردي ألبا – كليمونت لينجليت – رونالد أراوخو – سيرجيو ديست

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس – سيرجي روبيرتو – دي يونج

الهجوم: جريزمان – ديباي – برايثوايت





ويسعى برشلونة إلى تحقيق الفوز في تلك المواجهة من أجل تصدر جدول ترتيب الدوري بالإضافة إلى زيادة الضغط على ريال مدريد الذي يمتلك سبعة نقاط.