عاجل.. مؤشر قوي يقرب مبابي من ريال مدريد





كشفت بعض التقارير الصحفية الصادرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد عن وجود مؤشر قوي يقرب الفرنسي كيليان مبابي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي من الإنضمام لقلعة الملكي.





وقالت صحيفة " موندو ديبورتيفو " الإسبانية أن النادي الملكي أرسل إنذار للعملاق الفرنسي باريس سان جيرمان فيما يخص الحصول على خدمات الدولي الفرنسي اليافع.





وواصلت الصحيفة أن الملكي أرسل عرض لباريس سان جيرمان ضم مبابي مقابل 170 مليون يورو بالإضافة إلى وجود مبلغ 10 مليون يورو كمتغيرات.





وتمثل الإنذار الذي أرسله فلورينتينو بيريز لناصر الخليفي أن الملكي سينسحب من الصفقة في حالة لم يتم الموافقة على العرض المقدم في مدة أقصاها اليوم الأحد مع وجود نية للموافقة على العرض خوفًا من توقيع اللاعب مجانًا في الشتاء القادم.



