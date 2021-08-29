"بعد افتتاحها".. تعرف على وكالة الجداوي الأثرية



افتتاح وكالة الجداوي الأثرية

جاء ذلك خلال افتتاح وكالة الجداوي الأثرية صباح اليوم في مدينة إسنا، وذلك بعد الانتهاء من مشروع ترميمها وتطويرها بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، بحضور السفير الأمريكي جوناثان كوهين.



مكونات وكالة الجداوي الأثرية

وبنيت الوكالة من طابقين من الطوب الأحمر، ويوجد بالطابق الأرضي مجموعة من الحوانيت لعرض السلع، أما الطابق العلوي فكان يستخدم لمبيت التجار ويمكن الوصول إليه عن طرق سلمين أحدهما بالجهة الشمالية والآخر بالجهة الغربية والشمالية الشرقية، وتطل واجهة الوكالة الرئيسية على معبد الإلة خنوم الشهير بمعبد إسنا ويتوسط كتلة المدخل الذي يعلوه عقد مدبب بداخله ثلاثة عقود مدببة ويزخرف كوشتيه مداميك من الطوب الآجر.

قال الدكتور أسامة طلعت، رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية، إن وكالة الجداوي تشكل بانوراما أثرية مع معبد إسنا الروماني ومأذنة الجامع العتيق وأيضا النموذج الفريد لبقية آثار إسنا، وهي منشأة تجارية شيدها حسن بك الجداوي سنة 1207 هــ، 1792 م، والذي سمي بالجداوي لأنه تولى إمارة جدة في عهد على بك الكبير سنة 1184هـ.