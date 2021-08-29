زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية 13% بالربع الأول لعام 2021

قال وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح إن المملكة العربية السعودية استطاعت رفع مستوى الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 20% في 2020 و13% في الربع الأول من هذا العام على الرغم من جائحة كورونا وتداعياتها على اقتصادات العالم.





وأوضح الوزير أن المملكة تعتزم مضاعفة الاستثمارات في الرعاية الصحية مع المملكة المتحدة.





وتابع: "مازلنا في مرحلة الإعداد، ولم تنطلق مسيرة جذب الاستثمار الأجنبي بالكامل، لكن المملكة لديها ماكينة استثمار داخلي جبارة، مثل صندوق الاستثمار العامة الذي أطلق المشاريع الكبرى وعدة شركات ستكون نواه لتجمعات قطاعية مختلفة".





وأشار إلى أن أبرز الشراكات بين البلدين في قطاع الرعاية الصحية مؤكداً أن السعودية تعتزم توسيع التجارب السريرية للأدوية الجديدة، بالتعاون مع بريطانيا.





وارتفع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في داخل الاقتصاد السعودي بنسبة 11.25% خلال الربع الأول من عام 2021 على أساس سنوي، وبزيادة قيمتها 681 مليون ريال (181.6 مليون دولار) عن صافي التدفقات التي دخلت المملكة في الربع ذاته من العام الماضي.





وبلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل للاقتصاد السعودي، وفقاً لإحصائية أعدها "مباشر" تستند لبيانات البنك المركزي السعودي "ساما" الصادرة اليوم الاثنين، 6.73 مليار ريال (1.79 مليار دولار) بالربع الأول من عام 2021، مقابل صافي تدفقات بلغت 6.05 مليار ريال (1.61 مليار دولار) في الربع الأول من عام 2020.



