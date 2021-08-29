المركزي الإماراتي: 17.8 مليار درهم ودائع ادخار جديدة بالنصف الأول

ارتفعت الودائع تحت الطلب في القطاع المصرفي الإماراتي بحوالي 10%، وبواقع 70.6 مليار درهم في النصف الأول من العام الجاري، لتصل إلى 767.48 مليار درهم مع نهاية شهر يونيو الماضي.





ووصل الارتفاع على أساس شهري في يونيو الماضي إلى 0.1%.، بحسب النشرة الإحصائية الحديثة الصادرة من مصرف الإمارات المركزي .





وأشارت النشرة إلى أن الودائع تحت الطلب ارتفعت بدورها على أساس شهري وبمعدل 1.9% في يونيو الماضي.





وبحسب البيانات الصادرة من المركزي، بقيت الودائع تحت الطلب متراجعة بحوالي 11.4% وبواقع 70.2 مليار درهم في النصف الأول من العام الماضي، لتصل إلى 546.43 مليار درهم مقابل 616.59 مليار درهم في نهاية عام 2020.





وارتفعت ودائع الادخار في القطاع المصرفي بحوالي 8.3% في النصف الأول 2021 بواقع 17.76 مليار لتصل إلى 232.97 مليار درهم، ووصل معدل الارتفاع الشهري في يونيو الماضي إلى 1.7%.



