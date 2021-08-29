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الزمالك الأكثر فوزًا والأقوى دفاعًا.. أرقام واحصائيات مثيرة من حصاد الدوري المصري (تقرير)

الأحد 29/أغسطس/2021 - 03:03 م
بوابة الفجر
علاء خليف
اختتمت منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم 2020 - 2021، وتوج بلقبها فريق الزمالك للمرة الثالثة عشر في تاريخه بعد اعتلائه صدارة الترتيب متفوقا على غريمه التقليدي الزمالك.

وحصد الزمالك لقب بطولة الدوري بعد غياب 6 سنوات، بعدما تصدر ترتيب البطولة برصيد 80 نقطة، متفوقا بـ4 نقاط عن غريمه الأهلي الذي حل في مركز الوصيف.

وإليكم أبرز الأرقام والاحصائيات من حصاد بطولة الدوري المصري هذا الموسم:-

- الزمالك الأكثر فوزًا في بطولة الدوري الممتاز هذا الموسم بـ 24 انتصارًا، بينما وادي دجلة والانتاج الحربي الأقل تحقيقا للانتصارات بـ5 انتصارات لكل منهما.

- سموحة هو الأكثر تعادلًا في بطولة الدوري الممتاز هذا الموسم بـ 18 تعادلا، بينما الزمالك والمقاولون العرب ومصر المقاصة الأقل تعادلًا بـ 8 تعادلات.

- نادي أسوان أكثر الأندية تعرضًا للهزيمة في بطولة الدوري الممتاز وخسر 19 مباراة، بينما الأهلي والزمالك الأقل هزيمة وخسر كل منهما مباراتين فقط.

- يُعد النادي الأهلي صاحب أقوى هجوم في الدوري الممتاز وسجل لاعبوه  72 هدفًا.

- غزل المحلة صاحب الهجوم الأضعف في البطولة المحلية في الموسم المنقضي وسجل لاعبوه 28 هدفًا فقط.

- الزمالك صاحب أقوى خط دفاع في بطولة الدوري الممتاز في الموسم واستقبلت شباكه 21 هدفا.

- الإنتاج الحربي صاحب أضعف خط دفاع في البطولة المحلية واستقبلت شباكه 62 هدفًا.

- اعتلى محمد شريف نجم الأهلي صدارة هدافي بطولة الدوري الممتاز برصيد 21 هدفًا.

- التونسي علي معلول هو الأكثر صناعة للأهداف في بطولة الدوري هذا الموسم وصنع 12 هدفًا لزملائه.

- أكبر انتصار في الدوري الممتاز هذا الموسم كان من نصيب بيراميدز على حساب غزل المحلة بسداسية نظيفة في الجولة الأخيرة من البطولة.

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