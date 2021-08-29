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تردد قناة Nova Sport 2 CZECH الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان اليوم

الأحد 29/أغسطس/2021 - 03:11 م
بوابة الفجر
محمد أيمن

يبحث الكثير من عشاق الفريق الاول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي إلى معرفة القنوات المفتوحة الناقلة لمواجهة الفريق اليوم لمشاهدة نجم الفريق الجديد الدولي الارجنتيني ليونيل ميسي.

ومن المُنتظر أن يخوض العملاق الفرنسي مواجهته اليوم ضد فريق نادي ستاد ريمس لحساب مباريات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الفرنسي الممتاز لكرة القدم.

وتنطلق المواجهة بين الفريقين عند حلول الساعة التاسعة إلا ربع مساءًا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة.

ويمكن مشاهدتها عبر قناة Nova Sport 2 CZECH على التردد التالي :-

القمرالترددالاستقطابالترميزالتصحيحالتشفير
Astra 3A23.5 شرقا12070أفقي275003/4إرديتو 2
Astra 3A23.5 شرقا11973عمودي299003/4إرديتو 2
Eutelsat W216 شرقا10928أفقي300003/4كوناكس

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