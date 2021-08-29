تردد قناة Nova Sport 2 CZECH الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان اليوم





يبحث الكثير من عشاق الفريق الاول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي إلى معرفة القنوات المفتوحة الناقلة لمواجهة الفريق اليوم لمشاهدة نجم الفريق الجديد الدولي الارجنتيني ليونيل ميسي.





ومن المُنتظر أن يخوض العملاق الفرنسي مواجهته اليوم ضد فريق نادي ستاد ريمس لحساب مباريات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الفرنسي الممتاز لكرة القدم.





وتنطلق المواجهة بين الفريقين عند حلول الساعة التاسعة إلا ربع مساءًا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة.





ويمكن مشاهدتها عبر قناة Nova Sport 2 CZECH على التردد التالي :-





القمر التردد الاستقطاب الترميز التصحيح التشفير Astra 3A 23.5 شرقا 12070 أفقي 27500 3/4 إرديتو 2 Astra 3A 23.5 شرقا 11973 عمودي 29900 3/4 إرديتو 2 Eutelsat W2 16 شرقا 10928 أفقي 30000 3/4 كوناكس



