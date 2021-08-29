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تردد قناة Nova Sport 2 CZECH الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان اليوم
الأحد 29/أغسطس/2021 - 03:11 م
محمد أيمن
يبحث الكثير من عشاق الفريق الاول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي إلى معرفة القنوات المفتوحة الناقلة لمواجهة الفريق اليوم لمشاهدة نجم الفريق الجديد الدولي الارجنتيني ليونيل ميسي.
ومن المُنتظر أن يخوض العملاق الفرنسي مواجهته اليوم ضد فريق نادي ستاد ريمس لحساب مباريات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الفرنسي الممتاز لكرة القدم.
وتنطلق المواجهة بين الفريقين عند حلول الساعة التاسعة إلا ربع مساءًا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة.
ويمكن مشاهدتها عبر قناة Nova Sport 2 CZECH على التردد التالي :-
|القمر
|التردد
|الاستقطاب
|الترميز
|التصحيح
|التشفير
|Astra 3A
|23.5 شرقا
|12070
|أفقي
|27500
|3/4
|إرديتو 2
|Astra 3A
|23.5 شرقا
|11973
|عمودي
|29900
|3/4
|إرديتو 2
|Eutelsat W2
|16 شرقا
|10928
|أفقي
|30000
|3/4
|كوناكس