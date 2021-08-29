ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز قبل مباريات اليوم

تغير ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم وذلك بعد مباريات يوم أمس السبت حيث نجح وست هام في حصد النقطة السابعة له بالتعادل امام كريستال بالاس فيما إنتهت مواجهة ليفربول وتشيلسي بالتعادل الإيجابي بهدف لكلًا منهما.





في الوقت الذي دك مانشستر سيتي شباك فريق نادي أرسنال بخماسية مقابل لا شيء ليحصد النقطة السادسة له بعد أن حقق الفوز الثاني له في المنافسات.





ويأتي ترتيب الدوري الانجليزي قبل مباريات اليوم الأحد على النحو التالي :-





1- وست هام: 7 نقاط





2- تشيلسي: 7 نقاط





3- ليفربول: 7 نقاط





4- إيفرتون: 7 نقاط





5- مانشستر سيتي: 6 نقاط





6- توتنهام: 6 نقاط





7- برايتون: 6 نقاط





8- ليستر سيتي: 6 نقاط





9- برينتفورد: 5 نقاط





10- مانشستر سيتي: 4 نقا





11- أستون فيلا: 4 نقاط





12- واتفورد: 3 نقاط





13- ساوثهامبتون: نقطتين





14- كريستال بالاس : نقطتين





15- نيوكاسل: نقطة





16- ليدز يونايتد: نقطة





17- وولفرهامبتون: 0 نقاط





18- بيرنلي: 0 نقاط





19- نوريتش سيتي: 0 نقاط





20- آرسنال: 0 نقاط