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قذیفة آر بی جي تصيب أحد المنازل في منطقة خواجا بغرا بکابل

الأحد 29/أغسطس/2021 - 03:18 م
انفجار - أرشيفية
انفجار - أرشيفية
وكالات

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الأحد، بأن قذیفة آر بی جي أصابت أحد المنازل في منطقة خواجا بغرا بکابل.

 

وأوضحت الشرطة الأفغانية، أن صاروخًا أصاب ما يعرف "بالمنطقة التاسعة" في كابل.

 

وفي الأسابيع الأخيرة، شهدت أفغانستان احتداما في المواجهات بين القوات الحكومية ومسلحي حركة "طالبان"، وقد تمكنت الحركة من السيطرة على عدد من عواصم الولايات.

                       

وقد أفادت وسائل إعلامية، في وقت سابق، بأن حركة طالبان سيطرت على عاصمة ولاية فرح في غرب أفغانستان، ومدينة قندوز الرئيسية في شمال أفغانستان.

 

 وكان مسلحو حركة "طالبان"، سيطروا في وقت سابق، على مدينة زرنج عاصمة الولاية، لتكون بذلك أول عاصمة تستولي عليها "طالبان" التي كثفت مؤخرا هجماتها في أنحاء البلاد.

الكلمات المفتاحية

كابل قذيفة أر بي جي طالبان افغانستان

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