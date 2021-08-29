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بالأرقام.. كشف حساب "كارتيرون" مع الزمالك بعد تتويجه بالدوري

الأحد 29/أغسطس/2021 - 03:13 م
بوابة الفجر
علاء خليف
توج فريق الزمالك بقيادة مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون بلقب بطولة الدوري المصري الممتاز 2020 - 2021، وذلك بعدما غاب "الدرع" 6 سنوات عن القلعة البيضاء.

الزمالك اعتلى صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 80 نقطة، متفوقا بـ4 نقاط عن غريمه فريق الأهلي صاحب المركز الثاني برصيد 73 نقطة، ليحصد الفارس الأبيض اللقب المحلي للمرة 13 في تاريخه.

باتريس كارتيرون الذي عاد لقيادة الزمالك في ولاية تدريبية ثانية في الموسم المنقضي، قاد الفريق في 26 مباراة بعد عودته، حقق 19 انتصارا ، وتعادل في 5 مباريات وخسر مباراتين.

سجل لاعبو الزمالك تحت قيادة كارتيرون 50 هدفا، واستقبلت شباكه 18 هدفا ، وحصد الفريق 80 نقطة مع المدرب الفرنسي منحته اللقب رقم 13 في بطولة الدوري الممتاز.

أما في ولايته التدريبية الأولى قاد المدرب الفرنسي الزمالك في 31 مباراة، حقق 19 انتصارا، وتعادل في 9 مباريات، وخسر 3 مباريات، سجل لاعبوه 49 هدفا واستقبلت شباكه 22 هدفا.

وحصد المدرب الفرنسي 3 بطولات مع الزمالك، بطولتي السوبر المحلي والسوبر الإفريقي خلال ولايته التدريبية الأولى مع الفارس الأبيض، وكذلك بطولة الدوري المصري هذا الموسم.

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