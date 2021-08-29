ننشر رابط بوابة التعليم الفني للحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2021 الدور الثاني

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم الإعلان عن نتيجة الدبلومات الفنية 2021 الدور الثاني سبتمبر المقبل وبالتحديد يوم 8، حيث زادت عمليات البحث عن بكثافة شديدة خلال الساعات القليلة الماضية، من أجل معرفة رابط بوابة التعليم الفني للحصول على النتيجة.





وقال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، إنه ستُكشف نتيجة الدبلومات الفنية 2021 الدور الثاني برقم الجلوس في كافة التخصصات (صناعي - تجاري - زراعي - فندقي)، وفقًا لنظامي الـ 3 و 5 سنوات.





وخلال السطور التالية، سنستعرض لكم رابط بوابة التعليم الفني لجميع الطلاب والطالبات للحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2021 الدور الثاني فوزر الإعلان عنها مباشرة:-





رابط بوابة التعليم الفني





- للحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2021 الدور الثاني عبر الرابط التالي ( اضغط هنـــــــــــــــــــا ).





- قم بإدخال رقم الجلوس الخاص بك، والضغط على "عرض النتيجة".





ومن المقرر سيتم إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2021 الدور الثاني برقم الجلوس، من خلال موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي عبر الرابط التالي ( اضغط هنـــــــــــــــــــا ) أيضًا.





وسيتم الإعلان عن نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2021 برقم الجلوس في المدارس، وذلك عقب إعلانها رسميًا على موقع وزارة التربية والتعليم الإلكتروني، ويجب على جميع الطلاب ضرورة كتابة البيانات بطريقة صحيحة.





وكان قرابة 212 ألف طالب وطالبة في الدبلومات الفنية، قد أدوا امتحانات الدور الثانى للعام الدراسى الجاري.





وكانت وزارة التربية والتعليم اعتمدت أواخر شهر يوليو الماضي، نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية للدور الأول للعام الدراسي الحالي، موضحة أنّ إجمالي الطلاب الذين حضروا امتحان الدور الأول 776020 منهم 18110 نظام السنوات الخمس، (757541) نظام السنوات الثلاث، (369) بمدارس التكنولوجيا التطبيقية.





وكان نائب وزير التربية والتعليم أشار في تصريحات سابقة، إلى أنّ امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية الدور الثاني سارت بدون أي عوائق أو مشكلات، وأن غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم تابعت الامتحانات من اليوم الأول، ووصول ورق الأسئلة ولم تتلق أي شكاوى من اللجان الامتحانية.



